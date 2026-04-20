Fenerbahçe kendini imha etti!

Fenerbahçe'de savunma, orta saha ve kalede yapılan bireysel hatalar sezonun en büyük sorunlarından biri oldu. Sarı-lacivertliler bu basit hatalar nedeniyle tam 15 puan kaybetti.
Kaleci hataları tek başına 6 puana mal olurken, İrfan Can Eğribayat'ın Alanyaspor ve Ederson'un Antalyaspor ile Rizespor karşılaşmalarında yediği goller öne çıktı.
Uzatma dakikalarında da kalesini kapatamayan sarı lacivertlilerin bu periyotta 6 puanı uçtu gitti.
Üst üste gelen bu şanssızlıklar bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşülmesine neden oldu.
Kaleci hataları tek başına 6 puana mal olurken, İrfan Can Eğribayat'ın Alanyaspor ve Ederson'un Antalyaspor ile Rizespor karşılaşmalarında yediği goller öne çıktı.
Uzatma dakikalarında da kalesini kapatamayan sarı lacivertlilerin bu periyotta 6 puanı uçtu gitti.
Üst üste gelen bu şanssızlıklar bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşülmesine neden oldu.