Fenerbahçe kendini imha etti!

Fenerbahçe, bu sezon yapılan basit bireysel hatalardan 15 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır hasar aldı.

calendar 20 Nisan 2026 08:27
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de savunma, orta saha ve kalede yapılan bireysel hatalar sezonun en büyük sorunlarından biri oldu. Sarı-lacivertliler bu basit hatalar nedeniyle tam 15 puan kaybetti.

Kaleci hataları tek başına 6 puana mal olurken, İrfan Can Eğribayat'ın Alanyaspor ve Ederson'un Antalyaspor ile Rizespor karşılaşmalarında yediği goller öne çıktı.

Uzatma dakikalarında da kalesini kapatamayan sarı lacivertlilerin bu periyotta 6 puanı uçtu gitti.

Üst üste gelen bu şanssızlıklar bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşülmesine neden oldu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
