Haber Tarihi: 20 Nisan 2026 09:57 - Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 10:44

Yusuf Tekin istifa mı etti? Yusuf Tekin görevden alındı mı?

Son günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifa ettiğine veya görevden alındığına dair iddialar sosyal medyada ve çeşitli haber platformlarında sıkça gündeme gelmektedir. Ancak en güncel bilgilere göre, Yusuf Tekin ne istifa etmiştir ne de görevden alınmıştır. Kendisi Milli Eğitim Bakanlığı görevini aktif olarak sürdürmektedir.

Yusuf Tekin'in istifa ettiği ya da görevden alındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisi, yaşanan protestolara ve istifa çağrılarına rağmen Milli Eğitim Bakanı sıfatıyla görevine kesintisiz olarak devam etmektedir.
TEKİN: TAVİZE İZİN VERMEYECEĞİZ

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş 'taki saldırıların ardından okullarda alınacak yeni önlemlere ilişkin çalışmalar devam ederken Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin'den bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Hepimizi üzüntüye boğan elim hadiselerin ardından haftanın ilk gününde okullarımızdayız." ifadelerine yer verirken çocukların güvenliği konusunda en küçük bir tavize bile izin vermeyeceklerini belirtti.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÖZLERİNDE PARLAYAN IŞIĞI KORUMAK SORUMLULUĞUMUZ"

"Eğitim ailesi olarak şimdi bize düşen, toprağa umudun tohumlarını yeniden ekmektir. Evlatlarımızın huzurunu sükûnetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur." mesajını da veren Bakan Tekin, açıklamasına şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın insani değerlerini, devletimizle ve bu aziz milletle olan güçlü bağlarını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu inanç ve gayretle, Türkiye'nin millî birliğinin ve beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle, dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"KIYMETLİ ÖĞRETMENLERİMİZİN EMEĞİ ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR"


"Şefkati ve özverisiyle yarınlarımız için yorulmak nedir bilmeden çalışan kıymetli öğretmenlerimizin emeği ülkemizin geleceğidir. Bu sabah ellerinde ay-yıldızlı bayraklarımızla okullarımızı bir kenetlenme alanına çeviren meslektaşlarımıza, velilerimize ve sendikalara şükranlarımı sunuyorum. Şanlı bayrağımızın gölgesi; birliğimizin, beraberliğimizin ve evlatlarımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızın en büyük nişanesidir." diyen Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:



"Hepimizi derinden üzen bu elim hadiselerde kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor; hadiselerden etkilenen değerli vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, bilhassa sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her şeyin en iyisine layık olan evlatlarımıza ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize hayırlı haftalar diliyorum."

Diğer Haberler

Aliağa FK, 1. Lig yarışında play-off'ta TFF 2. Lig Aliağa FK, 1. Lig yarışında play-off'ta
Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluk tahmini Trendyol Süper Lig Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Mikel Arteta: 'Her şey hala bizim elimizde' Arsenal Mikel Arteta: "Her şey hala bizim elimizde"
Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler'e büyük övgü Real Madrid Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler'e büyük övgü
Karşıyaka adım adım 2. Lig yolunda TFF 3. Lig Karşıyaka adım adım 2. Lig yolunda
Trabzonspor'un son dakika yarası Trabzonspor Trabzonspor'un son dakika yarası
Erzurumspor FK'nin Süper Lig'e uzanan başarı öyküsü Erzurumspor Erzurumspor FK'nin Süper Lig'e uzanan başarı öyküsü
Euphoria 3. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Gündem Euphoria 3. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Bursaspor'un yaşamadığı şampiyonluk kalmadı Spor Toto 1. Lig Bursaspor'un yaşamadığı şampiyonluk kalmadı
Daha fazla göster
 Reklam 
