Yusuf Tekin istifa mı etti? Yusuf Tekin görevden alındı mı?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş 'taki saldırıların ardından okullarda alınacak yeni önlemlere ilişkin çalışmalar devam ederken Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin'den bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Hepimizi üzüntüye boğan elim hadiselerin ardından haftanın ilk gününde okullarımızdayız." ifadelerine yer verirken çocukların güvenliği konusunda en küçük bir tavize bile izin vermeyeceklerini belirtti.

"Eğitim ailesi olarak şimdi bize düşen, toprağa umudun tohumlarını yeniden ekmektir. Evlatlarımızın huzurunu sükûnetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur." mesajını da veren Bakan Tekin, açıklamasına şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın insani değerlerini, devletimizle ve bu aziz milletle olan güçlü bağlarını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu inanç ve gayretle, Türkiye'nin millî birliğinin ve beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle, dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Şefkati ve özverisiyle yarınlarımız için yorulmak nedir bilmeden çalışan kıymetli öğretmenlerimizin emeği ülkemizin geleceğidir. Bu sabah ellerinde ay-yıldızlı bayraklarımızla okullarımızı bir kenetlenme alanına çeviren meslektaşlarımıza, velilerimize ve sendikalara şükranlarımı sunuyorum. Şanlı bayrağımızın gölgesi; birliğimizin, beraberliğimizin ve evlatlarımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızın en büyük nişanesidir." diyen Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

"Hepimizi derinden üzen bu elim hadiselerde kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor; hadiselerden etkilenen değerli vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, bilhassa sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her şeyin en iyisine layık olan evlatlarımıza ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize hayırlı haftalar diliyorum."

Yusuf Tekin'in istifa ettiği ya da görevden alındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisi, yaşanan protestolara ve istifa çağrılarına rağmen Milli Eğitim Bakanı sıfatıyla görevine kesintisiz olarak devam etmektedir.