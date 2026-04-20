Nihat Kahveci: 'Yerinde olsam Beşiktaş'ta durmam'

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Süper Lig'de deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenildiği maçı Kontraspor YouTube'da değerlendirdi.
Samsunspor'un maçı hak ederek kazandığını söyleyen Kahveci, "Devre arasında ne yaptılar bilmiyorum ama ikinci yarı bambaşka bir Samsunspor izledik. Hani City gibi oynadılar, attığı goller birbirinden güzel gollerdi. Beşiktaş da devre arası maçı bitirmiş gibi 'Perşembe günü Türkiye Kupası maçım var, iç sahada Alanyaspor'u ağırlayacağız' modunda başladı" dedi.
Cengiz Ünder'in performansını eleştiren Nihat Kahveci, şöyle konuştu:
"Kenar oyuncusu, kartalın kanadı... Cengiz sahada yok. Sergen Hoca'ya bir şey diyoruz, Sergen Hoca'yı kıskanıyor oluyoruz ama torpilli yani, Sergen Hoca'dan torpilli çünkü 11 oynayacak performans hak etti mi? 11 oynadığı hangi maçta Beşiktaş'ta bir şey sundu? Ben hatırlamıyorum. Sonradan girdiğinde etkili olduğu maçlar var mı?
Cengiz 11'de oynadığı hiçbir maç performans göstermemişken bugün 11 başladı. Tamam olabilir. İlk 45 sahada yok! İsabetli şut yok, neredeyse isabetli orta yok. Topu hep alıp içeri gelip pas verme, basit oyun var. Dripling yaptığında ayağı kayıyor, şut attığında defansa çarpıyor auta atıyor. Devre arası çıkar hocam hani, anlıyor musun?"
NİHAT KAHVECİ'DEN ERSİN DESTANOĞLU SÖZLERİ
"Ben Ersin Destanoğlu'nun yerinde olsam durmam" diyen Nihat Kahveci, "Düzgün oyuncular alın. Kanat alın, orta saha alın, stoper alın, sol bek alın, sağ bek alın, iki tane de kaleci alın. İki tane kaleci neden alsın diyorum? 'Ersin'in yerinde ben olsam durmam' dedim en iyi oynadığı gün" ifadelerini kullandı.
