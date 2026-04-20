Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik direktör,"Üzgünüz. Son dakikaya kadar 3 puana çok yakındık. Futbolun, hayatın içinde bunlar var. Rakiplerimizde bunu daha fazla yaşayanlar da var. Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puan daha üzücüydü oyun olarak." dedi.
Fatih Tekke, "Bazen olmaz, çok güzel olmaz…" ifadesini kullandı.
Tecrübeli teknik direktör, "Bu hafta karşımızda çok iyi bir kadro vardı. Özellikle yine üretmekte, yerleşimlerde sıkıntı yaşamadık ama geçişler buldular. 1-0 bitebilirdi ama son dakikalarda kontrol rakipte oldu. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bir hata... Bu hata bana ait. Son dakikada olması üzücü. Karşımızda ciddi bir rakip var. Bunlar oluyor hayatın içerisinde. Kupa maçı var ve pazartesi maçımız var. Oyunu kontrol edebilseydik biraz daha, büyük ihtimalle benim yüzümden oldu ama üzücü bir an oldu. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Oyun olarak geçen haftaki kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Son dakikada kaybettiğimiz bir 3 puan oldu. Herkes çok üzgün ama devam etmemiz lazım." sözleriyle devam etti.
Fatih Tekke, "2014'ten bu yana teknik direktörlük yapmaya çalışıyoruz. Bu hiç unutmayacağım bir kadro. İçeride çok güzel ambiyans var. Fedakarlık yapanlar var. Onlara diyecek hiçbir şey yok. Bence bir yıl daha alkışı hak ediyorlar. Taraftarımız da alkışladı, böyle olması gerekiyor. Onları da sevindirebilsek, çok güzel olacaktı." dedi.
Tecrübeli teknik direktör, "1-4 demiştik. 4'ü zaten garantiledik. 3'e daha yaklaştık. Olunca 2, 1 böyle devam etmemiz lazım. Bu çocuklar, bu sene gerçekten çok iyi iş yaptılar. Taraftarımız gibi ben de onları alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.
Fatih Tekke, "Daha iyi olabilirdik ama bu takımda Batagov yok, Folcarelli yok, Muçi bir antrenmana çıktı... Bizim takımımız bu. Bu çocuklar çok iyi şeyler yaptılar. Bugün çok üzücü 2 puan kaybı ama belki de 1 puan. Böyle düşünüyorum ben." sözlerini sarf etti.
Maçtaki hakem kararlarıyla ilgili tecrübeli teknik direktör, "Augusto'nun pozisyonuyla ilgili bir şey söylemem lazım. Benzer pozisyonlar, bugün ilk defa söylüyorum, Onuachu'ya gelen topların en az 6-7 tanesi durduruldu. Elle oynuyorsa sarı kart görmesi lazım. Faul, ileriye gidemiyoruz. Penaltı pozisyonu da var. Maçın kırılma noktası." dedi.
Tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu söyleyen Fatih Tekke, "Puan kayıplarının, mağlubiyetlerin hepsi bana ve ekibime ait. Çocuklar çok iyi iş çıkardı bu sene." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik direktör, "Geçen hafta Alanyaspor ile deplasmanda oynadık, bu hafta içeride Başakşehir ile oynadık. Hangi maç kolay oluyor, her maç zor oluyor. Özellikle kadro derinliğinden, sakatlardan şikayet edebiliriz. Ama yapacak bir şey yok. Bu oyuncular buraya kadar getirdi. Kazanmak için oynadık ama nasibimiz buymuş. Bunu kabul etmemiz lazım." diyerek sözlerine son verdi.
BASIN TOPLANTISI
Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzücü bir akşam yaşadıklarını ifade ederek, "İki puan kaybettik. En azından son dakikaya kadar kazanabilme ihtimalimiz vardı. Bugün savunamadık. Bugün başkalarına olan bize de olmuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen haftaya göre çok daha güçlü takım, güçlü kadroya karşı oynadıklarını belirten Tekke, şöyle devam etti:
"Özellikle ilk yarı, oyunun ilk bölümünde baskılarımız kırıldı, iyi baskı yaptığımızı söyleyemem. Aslında şans olarak top bizdeyken konumlanmalarımız gayet iyi. Fakat, etkinlik istediğimiz seviyede olmayabilir. Fakat, iki tane pozisyon var şimdi izledim, penaltı olabilir mi, verilebilir mi? Ve bir de tabii Onuachu'nun topu tuttuktan sonra 5-6 tane belki daha fazla, hepsinde bizim aleyhimize faul verilmesi, o enteresandı. Onun haricinde oynadığımız takım bence gayet iyi iş çıkardı, benim oyuncularım da gayet iyi iş çıkardılar. Fakat bugün maalesef 1 puana razı olduk, yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Kupa maçı var, çok zor bir deplasmana gideceğiz, akabinde tekrar zor bir deplasman. Kalan haftalardaki maçlarımız çok çok zor. Her rakip için her maç zor geçiyor. Biz de bunu yaşıyoruz açıkçası."
Hakem kararları ile ilgili düşünceleri de sorulan Tekke, şu görüşleri paylaştı:
"Onuachu'ya yapılan çok bariz fauller var. Çok rahat pas geçildi ve o topların hepsi dönüp bize atak olarak geldi ve bizim planlarımızdan bir tanesi de bu. Bu konuda rahatsızlığım var. Bu iki pozisyonla ilgili yani kornerden gelen top yanılmıyorsam eline çarpıyor rakip oyuncunun, kafasından geliyor diyor olabilir ama top bizim futbol ailesinin söylediği top lop oluyor, elle yumuşuyor. Ama Felipe'ninki çok enteresan. O çok enteresan bir pozisyon. VAR hiç teşebbüste bulunmadı. Genel hatlarıyla hakemlerle ilgili herkesin görüşü belli zaten, herkesin her hafta açıklama yaptığı, hakemlerle ilgili memnun olmadığı bir ortam. Aynı pozisyonlar bazen bizim lehimize veriliyor rakibin aleyhine veriliyor, bu bize de oluyor. Bir standart yok. Bugün yine o standardın çok uzağında bana göre yönetim vardı."
Tekke, maçın ikinci yarısında oyunu biraz daha tutmaları gerektiğini de anlatarak, "Orta sahada tabi Benjamin, fedakarlık yapan Okay olabilir miydi? Kenar oyuncumuz, Muçi kenardaydı ama kenarda oynayacak şu anda durumu yok. 'Belki 5-10 dakika 10 numara pozisyonda oynayabilirim' dedi. Dolayısıyla tüm bu sonuçta çok da iyi bir takıma karşı oynadık. Daha iyi performansları gösterebilmeliydik. Ama hepsini bir araya getirdiğinizde bu heyecanı bize, taraftarımıza, bu yarışın içerisinde olabilme dirayetini gösterdikleri için onları taraftarımız da alkışladı ben de her zaman alkışlıyorum. Minnettarım onlara." şeklinde konuştu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik direktör,"Üzgünüz. Son dakikaya kadar 3 puana çok yakındık. Futbolun, hayatın içinde bunlar var. Rakiplerimizde bunu daha fazla yaşayanlar da var. Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puan daha üzücüydü oyun olarak." dedi.
Fatih Tekke, "Bazen olmaz, çok güzel olmaz…" ifadesini kullandı.
Tecrübeli teknik direktör, "Bu hafta karşımızda çok iyi bir kadro vardı. Özellikle yine üretmekte, yerleşimlerde sıkıntı yaşamadık ama geçişler buldular. 1-0 bitebilirdi ama son dakikalarda kontrol rakipte oldu. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bir hata... Bu hata bana ait. Son dakikada olması üzücü. Karşımızda ciddi bir rakip var. Bunlar oluyor hayatın içerisinde. Kupa maçı var ve pazartesi maçımız var. Oyunu kontrol edebilseydik biraz daha, büyük ihtimalle benim yüzümden oldu ama üzücü bir an oldu. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Oyun olarak geçen haftaki kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Son dakikada kaybettiğimiz bir 3 puan oldu. Herkes çok üzgün ama devam etmemiz lazım." sözleriyle devam etti.
Fatih Tekke, "2014'ten bu yana teknik direktörlük yapmaya çalışıyoruz. Bu hiç unutmayacağım bir kadro. İçeride çok güzel ambiyans var. Fedakarlık yapanlar var. Onlara diyecek hiçbir şey yok. Bence bir yıl daha alkışı hak ediyorlar. Taraftarımız da alkışladı, böyle olması gerekiyor. Onları da sevindirebilsek, çok güzel olacaktı." dedi.
Tecrübeli teknik direktör, "1-4 demiştik. 4'ü zaten garantiledik. 3'e daha yaklaştık. Olunca 2, 1 böyle devam etmemiz lazım. Bu çocuklar, bu sene gerçekten çok iyi iş yaptılar. Taraftarımız gibi ben de onları alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.
Fatih Tekke, "Daha iyi olabilirdik ama bu takımda Batagov yok, Folcarelli yok, Muçi bir antrenmana çıktı... Bizim takımımız bu. Bu çocuklar çok iyi şeyler yaptılar. Bugün çok üzücü 2 puan kaybı ama belki de 1 puan. Böyle düşünüyorum ben." sözlerini sarf etti.
Maçtaki hakem kararlarıyla ilgili tecrübeli teknik direktör, "Augusto'nun pozisyonuyla ilgili bir şey söylemem lazım. Benzer pozisyonlar, bugün ilk defa söylüyorum, Onuachu'ya gelen topların en az 6-7 tanesi durduruldu. Elle oynuyorsa sarı kart görmesi lazım. Faul, ileriye gidemiyoruz. Penaltı pozisyonu da var. Maçın kırılma noktası." dedi.
Tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu söyleyen Fatih Tekke, "Puan kayıplarının, mağlubiyetlerin hepsi bana ve ekibime ait. Çocuklar çok iyi iş çıkardı bu sene." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik direktör, "Geçen hafta Alanyaspor ile deplasmanda oynadık, bu hafta içeride Başakşehir ile oynadık. Hangi maç kolay oluyor, her maç zor oluyor. Özellikle kadro derinliğinden, sakatlardan şikayet edebiliriz. Ama yapacak bir şey yok. Bu oyuncular buraya kadar getirdi. Kazanmak için oynadık ama nasibimiz buymuş. Bunu kabul etmemiz lazım." diyerek sözlerine son verdi.
BASIN TOPLANTISI
Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzücü bir akşam yaşadıklarını ifade ederek, "İki puan kaybettik. En azından son dakikaya kadar kazanabilme ihtimalimiz vardı. Bugün savunamadık. Bugün başkalarına olan bize de olmuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen haftaya göre çok daha güçlü takım, güçlü kadroya karşı oynadıklarını belirten Tekke, şöyle devam etti:
"Özellikle ilk yarı, oyunun ilk bölümünde baskılarımız kırıldı, iyi baskı yaptığımızı söyleyemem. Aslında şans olarak top bizdeyken konumlanmalarımız gayet iyi. Fakat, etkinlik istediğimiz seviyede olmayabilir. Fakat, iki tane pozisyon var şimdi izledim, penaltı olabilir mi, verilebilir mi? Ve bir de tabii Onuachu'nun topu tuttuktan sonra 5-6 tane belki daha fazla, hepsinde bizim aleyhimize faul verilmesi, o enteresandı. Onun haricinde oynadığımız takım bence gayet iyi iş çıkardı, benim oyuncularım da gayet iyi iş çıkardılar. Fakat bugün maalesef 1 puana razı olduk, yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Kupa maçı var, çok zor bir deplasmana gideceğiz, akabinde tekrar zor bir deplasman. Kalan haftalardaki maçlarımız çok çok zor. Her rakip için her maç zor geçiyor. Biz de bunu yaşıyoruz açıkçası."
Hakem kararları ile ilgili düşünceleri de sorulan Tekke, şu görüşleri paylaştı:
"Onuachu'ya yapılan çok bariz fauller var. Çok rahat pas geçildi ve o topların hepsi dönüp bize atak olarak geldi ve bizim planlarımızdan bir tanesi de bu. Bu konuda rahatsızlığım var. Bu iki pozisyonla ilgili yani kornerden gelen top yanılmıyorsam eline çarpıyor rakip oyuncunun, kafasından geliyor diyor olabilir ama top bizim futbol ailesinin söylediği top lop oluyor, elle yumuşuyor. Ama Felipe'ninki çok enteresan. O çok enteresan bir pozisyon. VAR hiç teşebbüste bulunmadı. Genel hatlarıyla hakemlerle ilgili herkesin görüşü belli zaten, herkesin her hafta açıklama yaptığı, hakemlerle ilgili memnun olmadığı bir ortam. Aynı pozisyonlar bazen bizim lehimize veriliyor rakibin aleyhine veriliyor, bu bize de oluyor. Bir standart yok. Bugün yine o standardın çok uzağında bana göre yönetim vardı."
Tekke, maçın ikinci yarısında oyunu biraz daha tutmaları gerektiğini de anlatarak, "Orta sahada tabi Benjamin, fedakarlık yapan Okay olabilir miydi? Kenar oyuncumuz, Muçi kenardaydı ama kenarda oynayacak şu anda durumu yok. 'Belki 5-10 dakika 10 numara pozisyonda oynayabilirim' dedi. Dolayısıyla tüm bu sonuçta çok da iyi bir takıma karşı oynadık. Daha iyi performansları gösterebilmeliydik. Ama hepsini bir araya getirdiğinizde bu heyecanı bize, taraftarımıza, bu yarışın içerisinde olabilme dirayetini gösterdikleri için onları taraftarımız da alkışladı ben de her zaman alkışlıyorum. Minnettarım onlara." şeklinde konuştu.