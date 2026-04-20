Jhon Duran yine kayıplara karıştı!

Fenerbahçe'nin sezon ortasında vazgeçtiği Jhon Duran, Zenit'te de kayıplara karıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB deplasmanına gitmek istemediği için gözden çıkarılan ve kiralık sözleşmesi fesh edilen Jhon Duran, Rusya'da da sahalarda görünmedi.
Zenit'e transfer olduktan sonra 4 maçta toplam 84 dakika alan ve 2-0'lık Spartak Moskova maçında gol atan Kolombiyalı forvet, son 3 maçta dakika alamadı.
4 Nisan'daki Samara ve 19 Nisan'daki Dinamo Makhachkala maçlarında kadroya alınmayan Duran, 12 Nisan'daki Krasnodar maçında ise yedek bekledi ve oyuna giremedi.
Son olarak 22 Mart'taki Dinamo Moskova maçında 3 dakika oynayan Duran, Zenit cephesinde de hayal kırıklığı yarattı.
SÜPER LİG'DE 3 GOL ATMIŞTI
Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla ise 10 Süper Lig maçına çıkmış ve 3 gol atıp 3 asist yapmıştı.
