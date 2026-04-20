Neymar, efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı!

Santos'un Fluminense'ye 3-2 mağlup olduğu acı maçın ardından Neymar, kendi taraftarları tarafından aralıksız yuhalandı. Futbola başladığı yer olan Santos'a, yuvaya dönüşü kabusa dönüşen 34 yaşındaki oyuncu, parmaklarıyla kulaklarını tıkayarak sahayı terk ederken görüldü ve ardından sosyal medya üzerinden kendisini eleştirenlere sert bir mesaj yayınladı.





Neymar kulübün efsane isimlerinden biri olmasına rağmen, taraftarlar geri adım atmadı ve bitiş düdüğüyle birlikte forvet oyuncusunu ıslık ve yuhalama yağmuruna tuttu. Santos taraftarları Brezilyalı yıldızı acımasızca yuhalarken, öfkeli Neymar parmaklarıyla kulaklarını tıkayarak sahayı terk etti.



"HİÇ KİMSE BUNA DAYANAMAZ"



Oldukça sinirli olduğu gözlenen deneyimli oyuncu, tepkileri duymamak için parmaklarını kulaklarına sokarak tünele doğru giderken görüntülendi. Maçtan kısa bir süre sonra, taraftarların bu sert tavrı karşısındaki şaşkınlığını sosyal medyada şu sözlerle dile getirdi:



"Bir kulak kaşıntısını açıklamak zorunda kaldığım gün de geldi! Beyler, dürüst olmak gerekirse çok ileri gidiyorsunuz ve sınırı aşıyorsunuz… Bunlara katlanmak zorunda kalmak çok üzücü. Hiçbir insan buna dayanamaz."











Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA!

Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso!

Não tem ser humano que aguente 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/QSUeLd8l1Z



— Neymar Jr (@neymarjr) April 19, 2026



Neymar, geçen sezon Santos'un ligde kalmasında kilit rol oynamış olsa da bu sezon çok daha zorlu geçiyor. Oynadığı 9 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemesine rağmen, bireysel çabaları takımın kötü gidişatını durdurmaya yetmiyor. 12 lig maçında sadece 3 galibiyet alabilen kulüp, şu anda 15. sırada ve küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alıyor.





