20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Neymar, efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı!

Fluminense'ye evinde 3-2'lik skorla kaybeden Santos'ta taraftarlar kulüp efsanesi Neymar'ı yuhaladı. Neymar kulaklarını tıkayarak sahayı terk ederken sosyal medyadan mesaj yayınladı.

calendar 20 Nisan 2026 11:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Neymar, efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Santos'un Fluminense'ye 3-2 mağlup olduğu acı maçın ardından Neymar, kendi taraftarları tarafından aralıksız yuhalandı. Futbola başladığı yer olan Santos'a, yuvaya dönüşü kabusa dönüşen 34 yaşındaki oyuncu, parmaklarıyla kulaklarını tıkayarak sahayı terk ederken görüldü ve ardından sosyal medya üzerinden kendisini eleştirenlere sert bir mesaj yayınladı.

Neymar kulübün efsane isimlerinden biri olmasına rağmen, taraftarlar geri adım atmadı ve bitiş düdüğüyle birlikte forvet oyuncusunu ıslık ve yuhalama yağmuruna tuttu. Santos taraftarları Brezilyalı yıldızı acımasızca yuhalarken, öfkeli Neymar parmaklarıyla kulaklarını tıkayarak sahayı terk etti. 

"HİÇ KİMSE BUNA DAYANAMAZ"

Oldukça sinirli olduğu gözlenen deneyimli oyuncu, tepkileri duymamak için parmaklarını kulaklarına sokarak tünele doğru giderken görüntülendi. Maçtan kısa bir süre sonra, taraftarların bu sert tavrı karşısındaki şaşkınlığını sosyal medyada şu sözlerle dile getirdi:

"Bir kulak kaşıntısını açıklamak zorunda kaldığım gün de geldi! Beyler, dürüst olmak gerekirse çok ileri gidiyorsunuz ve sınırı aşıyorsunuz… Bunlara katlanmak zorunda kalmak çok üzücü. Hiçbir insan buna dayanamaz."




Neymar, geçen sezon Santos'un ligde kalmasında kilit rol oynamış olsa da bu sezon çok daha zorlu geçiyor. Oynadığı 9 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemesine rağmen, bireysel çabaları takımın kötü gidişatını durdurmaya yetmiyor. 12 lig maçında sadece 3 galibiyet alabilen kulüp, şu anda 15. sırada ve küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alıyor.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.