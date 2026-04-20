20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Galatasaray'da Icardi kendine geldi

Ailevi ve sportif olarak zor bir dönemden geçen Galatasaraylı Mauro Icardi, Gençlerbirliği deplasmanında gol atarak kendine geldi.

20 Nisan 2026 08:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, uzun süren suskunluğunu Gençlerbirliği deplasmanında bozdu.

Attığı golle kilidi açan isim olan Icardi, kupadaki Gençlerbirliği maçında da ilk 11'de devam edecek.

Eski eşi Wanda Nara ile hem çocuklarının velayeti hem de tazminat konularında sıkıntılı bir süreç geçiren Arjantinli yıldız, milli arada ekstra izin almıştı. Gol atamadığı dönemde eleştirileri üzerine toplayan İcardi, Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

16 gole ulaşan oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
