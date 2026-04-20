20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda kura çekimi

Türkiye, Almanya'nın başkenti Berlin'de çekilecek 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası kura çekimine 4. torbadan katılacak.

calendar 20 Nisan 2026 09:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbolda FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nın kura çekimi 21 Nisan Salı günü yapılacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 19.00'da başlayacak ve FIBA YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

Tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

FIBA sıralamasına göre 16 ülkenin 4 torbaya dağıtıldığı kura çekiminde ev sahibi Almanya A Grubu'nda yer alacak. Her grupta Avrupa'dan en fazla 2, Afrika, Amerika ve Asya/Okyanusya'dan en fazla birer takım bulunacak.

FIBA Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek.

Kura çekiminin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da onurlandırılacağı 2026 yılı FIBA Onur Listesi töreni gerçekleştirilecek.

Kura çekimi öncesi takımların yer aldığı torbalar şöyle:

1. Torba: Almanya, ABD, Fransa, Avustralya

2. Torba: Çin, Belçika, İspanya, Nijerya

3. Torba: Japonya, Porto Riko, İtalya, Güney Kore

4. Torba: Türkiye, Çekya, Mali, Macaristan

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.