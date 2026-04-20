20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Burak Yılmaz yerine Mirel Radoi

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından FCSB'yi çalıştıran Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı.

20 Nisan 2026 09:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Burak Yılmaz yerine Mirel Radoi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü buldu.

Gaziantep FK göreve sürpriz bir teknik adamı getirmeye hazırlanıyor. Ajansspor'a göre Antep temsilcisi, FCSB'yi çalıştıran Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-siyahlılar, 45 yaşındaki Rumen teknik adam ile Haziran 2027'ye kadar geçerli sözleşme yapacak.

Gaziantep FK'da eski teknik direktör Marius Sumudica da gündeme gelmişti.

Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Radoi, kariyerinde FCSB dışında; Romanya U21 Milli Takımı, Romanya, Craiova, Al-Tai, Al Bataeh ve Al-Jazira gibi kulüplerde görev yaptı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.