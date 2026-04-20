Burak Yılmaz yerine Mirel Radoi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü buldu.



Gaziantep FK göreve sürpriz bir teknik adamı getirmeye hazırlanıyor. Ajansspor'a göre Antep temsilcisi, FCSB'yi çalıştıran Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı.



Kırmızı-siyahlılar, 45 yaşındaki Rumen teknik adam ile Haziran 2027'ye kadar geçerli sözleşme yapacak.



Gaziantep FK'da eski teknik direktör Marius Sumudica da gündeme gelmişti.



Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.



Radoi, kariyerinde FCSB dışında; Romanya U21 Milli Takımı, Romanya, Craiova, Al-Tai, Al Bataeh ve Al-Jazira gibi kulüplerde görev yaptı.



