Alex Iwobi'den Osimhen'e büyük övgü

Fulham forması giyen Alex Iwobi, katıldığı bir podcast programında açıklamalarda bulundu.
Iwobi, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Galatasaraylı Victor Osimhen ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
"ÇOK HAVALI, SAVAŞÇI"
"Osimhen çok havalı bir adam." diyen Nijeryalı futbolcu, "Antrenmanlarda sık sık sakatlanıyor çünkü ayağını ya da kafasını olmaması gereken yerlere sokuyor. O bir savaşçı." dedi.
Sözlerine devam eden Iwobi, "Bugün bu seviyede olduğunu görmek beni şaşırtmıyor. Bazıları onun henüz tam anlamıyla formuna ulaşmadığını, biraz incelikten yoksun olduğunu söyleyebilir ancak Osimhen, sadece çalışkanlığı ve hızı sayesinde maç başına beş gol fırsatı yaratıyor." ifadelerini kullandı.
"KAZANMA ZİHNİYETİ ETKİLEYİCİ"
Alex Iwobi, "Statünüz ne olursa olsun, ister Virgil van Dijk ister amatör bir oyuncu - Alt ligde oynayan birine saygısızlık etmem istemem - Osimhen mücadele eder. Her zaman kazanmak istiyor ve bu zihniyeti etkileyici." diye konuştu.
Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Iwobi'nin övgüyle bahsettiği Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 29 maçta 19 gol attı ve 7 asist yaptı.
