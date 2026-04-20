20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Alex Iwobi'den Osimhen'e büyük övgü

Fulham forması giyen Alex Iwobi, Nijerya Milli Takımı'ndna arkadaşı Galatasaraylı Victor Osimhen ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

calendar 20 Nisan 2026 10:36
Alex Iwobi'den Osimhen'e büyük övgü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fulham forması giyen Alex Iwobi, katıldığı bir podcast programında açıklamalarda bulundu.

Iwobi, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Galatasaraylı Victor Osimhen ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

"ÇOK HAVALI, SAVAŞÇI"

"Osimhen çok havalı bir adam." diyen Nijeryalı futbolcu, "Antrenmanlarda sık sık sakatlanıyor çünkü ayağını ya da kafasını olmaması gereken yerlere sokuyor. O bir savaşçı." dedi.

Sözlerine devam eden Iwobi, "Bugün bu seviyede olduğunu görmek beni şaşırtmıyor. Bazıları onun henüz tam anlamıyla formuna ulaşmadığını, biraz incelikten yoksun olduğunu söyleyebilir ancak Osimhen, sadece çalışkanlığı ve hızı sayesinde maç başına beş gol fırsatı yaratıyor." ifadelerini kullandı.

"KAZANMA ZİHNİYETİ ETKİLEYİCİ"

Alex Iwobi, "Statünüz ne olursa olsun, ister Virgil van Dijk ister amatör bir oyuncu - Alt ligde oynayan birine saygısızlık etmem istemem - Osimhen mücadele eder. Her zaman kazanmak istiyor ve bu zihniyeti etkileyici." diye konuştu.

Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Iwobi'nin övgüyle bahsettiği Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 29 maçta 19 gol attı ve 7 asist yaptı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.