20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15

Victor Nelsson'dan geleceği için yanıt!

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, geleceğini düşünmediğini söyledi.

calendar 20 Nisan 2026 10:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Victor Nelsson'dan geleceği için yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, Milan ile oynanan maçın ardından konuştu. Danimarkalı savunma oyuncusu, geleceği için gelen soruya da yanıt verdi.

GELECEĞİ İÇİN YANIT

Nelsson, "Gelecek yıl Verona'da mı olacaksın?" sorusunun ardından, "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum, geleceği düşünmüyorum. Geleceğim hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Şu anda bunu düşünmüyorum." diye konuştu.

GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR
GALATASARAY SÖZLEŞMESİ

27 yaşındaki savunma oyuncusu, daha önce yaptığı açıklamada bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a geri dönmek istemediğini söylemişti. Victor Nelsson'un, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

8 MİLYON EURO

Hellas Verona'nın, Galatasaray ile yapılan anlaşmaya göre Nelsson'un sözleşmesinde 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonu buluyor. Ancak Hellas Verona'nın, İtalya Serie A'da küme düşme hattında yer alması nedeniyle bu opsiyonun kullanılması beklenmiyor.

VERONA'DA 33 MAÇ

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla giden 27 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon İtalyan ekibinde 33 maçta süre buldu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.