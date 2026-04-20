Euphoria 3. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Devasa hasretin ardından nihayet diziye kavuşan ve ilk bölümü nefeslerini tutarak izleyen hayranlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o karanlık ve ihtişamlı dünyanın kapıları 2. bölüm için ne zaman açılacak?

Kısa ve net müjde: Evet! Euphoria 3. Sezon 2. Bölüm BUGÜN (20 Nisan 2026 Pazartesi) resmen yayınlanıyor!

Bildiğiniz üzere Amerikan televizyon devi HBO'nun yayın stratejisi gereği Euphoria'nın yeni bölümleri ABD yerel saatiyle Pazar akşamları (21.00) ekrana geliyor. Bu yayın takvimi Türkiye saatine uyarlandığında ise yeni bölümler gece yarısını geçtikten sonra, Pazartesi sabahlarına denk düşüyor. Yani 19 Nisan Pazar gecesi ABD'de yayınlanan o heyecan dolu 2. bölüm, 20 Nisan Pazartesi itibarıyla Türkiye'deki izleyiciler için de dijital platform kütüphanesine yüklenmiş durumda!

Sosyal medyada yayılan spoiler (sürprizbozan) yağmuruna yakalanmadan diziyi yüksek görüntü kalitesiyle izlemek isteyenler için kritik detayı hatırlatalım: Euphoria'nın Türkiye'deki resmi yayın hakları Max platformuna aittir.

Sezon 2. bölümü an itibarıyla Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleriyle doğrudan Max uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz. Korsan yayın ve kalitesiz kaçak siteler yerine, en iyi seyir deneyimi için dizinin orijinal platformunu tercih etmeniz gerektiğini unutmayın.

Eğer ilk bölümü kaçırdıysanız veya detayları tazelemek istiyorsanız, bu sezon sizi devasa sürprizler bekliyor:

Yeni Hayatlar: Dizi, lise çağını tamamen geride bıraktı ve 5 yıllık bir zaman atlamasıyla karakterlerin karmaşık yetişkinlik dönemine odaklandı.

Rue'nun Mücadelesi: Geçmişteki tehlikeli uyuşturucu borçlarının izini süren Rue, bu sezon kendini Meksika'da bambaşka bir hayatta kalma savaşının ortasında buluyor.

Maddy ve Cassie: Cassie ve Nate'in evlilik iddiaları ortalığı karıştırırken, Maddy ise Los Angeles eğlence sektöründe kariyer basamaklarını tırmanıyor.

Yeni İsimler: Vefat eden Angus Cloud'un (Fezco) acı kaybı ve kadroya veda eden Barbie Ferreira (Kat) ile Storm Reid'in (Gia) yokluğunda; diziye Natasha Lyonne, Sharon Stone ve ünlü şarkıcı Rosalía gibi dev isimler gizemli karakterlerle katıldı!