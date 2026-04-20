Haber Tarihi: 20 Nisan 2026 11:37 -
Güncelleme Tarihi:
20 Nisan 2026 11:37
Euphoria 3. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi ve Hunter Schafer gibi dünya starlarını bir araya getiren, yaklaşık dört yıl süren bekleyişin ardından ekranlara görkemli bir dönüş yapan "Euphoria" fırtınası kelimenin tam anlamıyla yeniden koptu! 13 Nisan'da yayınlanan ve hikayede 5 yıllık bir zaman atlamasıyla (time jump) herkesi şoke eden ilk bölümün ardından, milyonlarca dizi tutkunu arama motorlarını adeta ablukaya almış durumda. Zendaya'nın hayat verdiği Rue karakterinin yepyeni hayatı, Maddy'nin Los Angeles macerası ve Cassie-Nate cephesindeki o sarsıcı gelişmelerin ardından internette "Euphoria 3. sezon 2. bölüm ne zaman? Yeni bölüm bugün yayınlanacak mı, saat kaçta çıkacak?" sorguları zirveyi zorluyor. İşte "Euphoria Lisesi" mezunlarını ekran başına kilitleyecek o yayın takvimi ve yeni bölümün tüm detayları...
Devasa hasretin ardından nihayet diziye kavuşan ve ilk bölümü nefeslerini tutarak izleyen hayranlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o karanlık ve ihtişamlı dünyanın kapıları 2. bölüm için ne zaman açılacak?
EUPHORIA 3. SEZON 2. BÖLÜM NE ZAMAN? (İşte O Tarih!)Kısa ve net müjde: Evet! Euphoria 3. Sezon 2. Bölüm BUGÜN (20 Nisan 2026 Pazartesi) resmen yayınlanıyor!Bildiğiniz üzere Amerikan televizyon devi HBO'nun yayın stratejisi gereği Euphoria'nın yeni bölümleri ABD yerel saatiyle Pazar akşamları (21.00) ekrana geliyor. Bu yayın takvimi Türkiye saatine uyarlandığında ise yeni bölümler gece yarısını geçtikten sonra, Pazartesi sabahlarına denk düşüyor. Yani 19 Nisan Pazar gecesi ABD'de yayınlanan o heyecan dolu 2. bölüm, 20 Nisan Pazartesi itibarıyla Türkiye'deki izleyiciler için de dijital platform kütüphanesine yüklenmiş durumda!EUPHORIA YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?Sosyal medyada yayılan spoiler (sürprizbozan) yağmuruna yakalanmadan diziyi yüksek görüntü kalitesiyle izlemek isteyenler için kritik detayı hatırlatalım: Euphoria'nın Türkiye'deki resmi yayın hakları Max platformuna aittir.Sezon 2. bölümü an itibarıyla Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleriyle doğrudan Max uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz. Korsan yayın ve kalitesiz kaçak siteler yerine, en iyi seyir deneyimi için dizinin orijinal platformunu tercih etmeniz gerektiğini unutmayın.3. SEZONDA BİZİ NELER BEKLİYOR? (5 Yıllık Zaman Atlaması)Eğer ilk bölümü kaçırdıysanız veya detayları tazelemek istiyorsanız, bu sezon sizi devasa sürprizler bekliyor:Yeni Hayatlar: Dizi, lise çağını tamamen geride bıraktı ve 5 yıllık bir zaman atlamasıyla karakterlerin karmaşık yetişkinlik dönemine odaklandı.Rue'nun Mücadelesi: Geçmişteki tehlikeli uyuşturucu borçlarının izini süren Rue, bu sezon kendini Meksika'da bambaşka bir hayatta kalma savaşının ortasında buluyor.
Maddy ve Cassie: Cassie ve Nate'in evlilik iddiaları ortalığı karıştırırken, Maddy ise Los Angeles eğlence sektöründe kariyer basamaklarını tırmanıyor.Yeni İsimler: Vefat eden Angus Cloud'un (Fezco) acı kaybı ve kadroya veda eden Barbie Ferreira (Kat) ile Storm Reid'in (Gia) yokluğunda; diziye Natasha Lyonne, Sharon Stone ve ünlü şarkıcı Rosalía gibi dev isimler gizemli karakterlerle katıldı!
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.