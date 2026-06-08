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Şekip Mosturoğlu'ndan birlik mesajı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Haziran 2026 22:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Şekip Mosturoğlu'ndan birlik mesajı
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, HT Spor canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Mosturoğlu, açıklamalarında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Şekip Mosturoğlu'nun canlı yayında açıklamaları şu şekilde:

"Tatsız hiçbir olay olmadı diyebilirim. Ancak bu kadar büyük mekanlarda, bu kadar yüksek katılımlı genel kurullar yapmak gerçekten çok zor. İnşallah ilerleyen yıllarda başka bir yöntemle, internet üzerinden katılım gibi uygulamalarla genel kurullar yapabiliriz. O zaman katılımın belki daha da artacağını ve kulüp genel kurul üyelerinin iradesinin sandığa tam olarak yansıyacağını düşünüyorum."

"Benim beklentim, geçen senenin biraz altında kalabileceğiydi. Ama tabii beklentilerin çok üzerinde bir rakam geldi. Bu beklentimi de aidatını yatıran üye sayısının, bir önceki genel kurula göre 5 bin azalmasına bağlıyordum ama gerçekten pazar günü, çok güzel bir havada genel kurul üyelerimiz kulüplerine geldiler. Oylarıyla bir irade ortaya koydular. Bu sayılar, bir spor kulübü için ulaşılması için güç rekor sayılar. Onlara minnettarız."

"Genel kurullar maalesef konsantrasyonumuzu birlik ve beraberlikten bir iç rekabete dönüştürüyor. Ve sık sık tekrarlandığı için de bu rekabet büyüyor ve derinleşiyor. Ve bizim de birlik beraberliği sağlayabilmek için uğraşımız, çabamız sonuçsuz kalıyor.

Şöyle umutluyum; Sayın Aziz Yıldırım'ın genel kurul konuşması ve teşekkür konuşması sırasında benzer düşünceleri ifade etmesi, bundan sonra birlik beraberliğin son derece önemli olduğunu söylemesi ve ona da samimiyetle dayanması, Sayın Hakan Safi'nin de stadyumdan ayrılırken söylediği sözler açıkçası beni umutlandırıyor. Dışarıya karşı birlik beraberliğimizde hiçbir sıkıntı yok. Ama iç cephede maalesef işte bu seçimlerin getirdiği rekabetle birlik beraberliği sağlamak zor oluyor."

"ÇABA GÖSTERECEĞİM, GÖREVİM BU"

"İki başkan adayını bir araya getirip, bir orta yol bulunması noktasında katkınız olacak mı?"

Şekip Mosturoğlu: "Bizim görevimiz bu. Yani camiada birlik beraberliği sağlamak bizim görevimiz, Yüksek Divan Kurulu olarak. Biz aslında yönetimler üstüyüz ve o yönetimlerin tarafı da değiliz, muhalifi de değiliz. İnsanlar arasındaki diyalog kanalıyız aslında.

Bunu daha önce sağladık. Sayın Ali Koç'la Sayın Aziz Yıldırım arasında sağlamıştık. Onu sürdüreceğim. Sayın Hakan Safi de değerli bir Fenerbahçeli. Düşüncelerine de baktığımızda, stattan ayrılış konuşması bana umut veriyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın da kapanış konuşması çok umut verici.

Dolayısıyla ben bir araya gelinebileceğini ve makul bir noktada Fenerbahçe'ye yararlı olacak bir birlik ve beraberlik oluşturacaklarını düşünüyorum. Tabii ki çaba sarf edeceğim, benim görevim bu."

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