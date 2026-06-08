Beşiktaş GAİN kazandı, seri uzadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji deplasmanına konuk oldu.



Beşiktaş GAİN, sahadan 73-71 galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın galibiyetiyle birlikte seride durum 2-2'ye geldi. Seride 5. maç oynanacak.



Serinin galibini belirleyecek son karşılaşma, 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş GAİN'in ev sahipliğinde oynanacak.



Karşılaşmaya istekli başlayan Beşiktaş, üstün oynadığı ilk periyodu 20-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, bitime 5 saniye kala bulduğu basketle farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 42-31 önde girdi.



İkinci yarının başında Beşiktaş, farkı 14'e (33-47) kadar çıkardı. Çabuk toparlanan Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada farkı 4'e çekti: 46-50. Siyah-beyazlı takım, üçüncü periyodu 59-51 üstün tamamladı.



Dördüncü ve son çeyrekte dış atışlardan üst üste 2 isabet bulan Beşiktaş GAİN, 34. dakikada yeniden 14 sayılık fark yakaladı: 53-67. Çok önemli bir geri dönüşe imza atarak 13-0'lık seri elde eden Bahçeşehir Koleji, 37. dakikada farkı 1'e indirdi: 66-67. Kalan bölüm, büyük bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi ekip, Flynn'in bitime 14 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle skoru 71-72'ye getirdi. Serbest atışlardan 2'de 1 isabet sağlayan Beşiktaş karşısında Bahçeşehir Koleji, son 3 saniyede serbest atış çizgisinden ve dış atışlardan isabet bulmayı başaramadı. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 73-71 kazandı ve seride durumu 2-2'ye getirdi.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız



Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar 3, Flynn 13, Hale 11, Cavanaugh 14, Williams 6, Ford, Ponitka 5, Mitchell 6, Furkan Haltalı 13



Beşiktaş GAİN: Mathews 13, Berk Uğurlu, Lemar 14, Anthony Brown 16, Morgan 10, Sertaç Şanlı 2, Dotson 4, Yiğit Arslan 2, Thomas 8, Vitto Brown 4



1. Periyot: 16-20



Devre: 31-42



3. Çeyrek: 51-59



Beş faulle çıkan: 38.11 Mathews (Beşiktaş)







