Michael Olise için Real Madrid yanıtı!

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, son dönemde Real Madrid ile adı geçen takımın yıldız ismi Michael Olise ile ilgili konuştu.



Hainer, "Michael Olise, bizim oyuncumuz ve uzun vadeli bir sözleşmesi var. Biz böyle satışlar yapan bir kulüp değiliz. Florentino Perez bize teklif yapmak istiyorsa, böyle bir şey de şu ana kadar olmadı, boşuna uğraşmasın." dedi.



Bayern Münih'te geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan 24 yaşındaki Fransız Olise, 22 kez ağları havalandırdı ve 31 asist yaptı.



Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olise'nin, güncel piyasa değeri 150 milyon euro olarak gösteriliyor.



