08 Haziran
Hollanda-Özbekistan
21:45
08 Haziran
Moritanya-Niger
22:00
08 Haziran
Fransa-Kuzey İrlanda
22:10
09 Haziran
Peru-İspanya
05:00
08 Haziran
FC KTP-Haka
0-2

Michael Olise için Real Madrid yanıtı!

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Real Madrid ile adı geçen Michael Olise için konuştu ve, "Biz böyle satışlar yapan bir kulüp değiliz. Florentino Perez, boşuna teklif yapmasın." dedi.

calendar 08 Haziran 2026 19:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Michael Olise için Real Madrid yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, son dönemde Real Madrid ile adı geçen takımın yıldız ismi Michael Olise ile ilgili konuştu.

Hainer, "Michael Olise, bizim oyuncumuz ve uzun vadeli bir sözleşmesi var. Biz böyle satışlar yapan bir kulüp değiliz. Florentino Perez bize teklif yapmak istiyorsa, böyle bir şey de şu ana kadar olmadı, boşuna uğraşmasın." dedi.

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan 24 yaşındaki Fransız Olise, 22 kez ağları havalandırdı ve 31 asist yaptı.

Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olise'nin, güncel piyasa değeri 150 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.