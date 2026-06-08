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Dirk Kuyt için Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi ile birlikte futbol yapılanması için adı geçen Dirk Kuyt için Hollandalı teknik adamın kulübü Dordrecht'ten açıklama geldi.

calendar 08 Haziran 2026 17:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dirk Kuyt için Fenerbahçe açıklaması!
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardındna futbol yapılanmasında da önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt'ın da sarı-lacivertli takıma geri dönebileceği gündeme geldi.

HOLLANDA'DAN AÇIKLAMA

45 yaşındaki Kuyt'ın görev yaptığı Dordrecht'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

"TÜRK YATIRIMCIMIZ SÖYLEDİ"

Dordrecht Genel Müdürü Hans de Zeeuw, "Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Bir Türk yatırımcımız var ve o bize bunun gündemdeki bir konu olduğunu açıkça belirtti. Türk medyasında da bu konuda gündeme geldi." diye konuştu.

"İLETİŞİME GEÇMEDİLER"

Zeeuw, bu sözlerine rağmen Kuyt için Türkiye'den kendileriyle iletişime geçen olmadığını söyledi. Zeeuw, "Orada böyle bir durum olduğunu bilyioruz. Bu yüzden bunu ciddiye almamak garip olur ancak şimdilik Türkiye'den kimse bizimle iletişime geçmedi." diye konuştu.

45 yaşındaki teknik direktör Dirk Kuyt'ın, kulübü Dordrecht ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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