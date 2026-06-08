TFF 3'üncü Lig'de geçen sezonun son haftasında kümede kalmayı başaran Altay'da genç futbolcuların çalışmalara ara vermediği öğrenildi. Transfer yasağı sürmesi nedeniyle altyapısından yetişen oyuncularla mücadele eden siyah-beyazlılarda bireysel antrenmanların sürdüğü bildirildi. Teknik direktör Mehmet Can Karagöz'ün öğrencilerinin yaptığı kişisel çalışmaları takip ettiği kaydedildi. Takımın yeni sezona hazır girmesini isteyen teknik patron Karagöz'ün gençlere öğütler de verdiği ifade edildi. Uzun yıllar maç ve performans analisti ve psikolojik performans danışmanı olarak görev yapan Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz'ün kamp döneminde altyapıdan yeni isimleri A takımda değerlendireceği dile getirildi.
Altay'da gençlerin mesaisi sürüyor
Transfer yasağı nedeniyle genç oyunculara yönelen Altay'da, teknik direktör Mehmet Can Karagöz yeni sezon öncesi futbolcuların bireysel çalışmalarını yakından takip ediyor.
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