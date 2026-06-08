Bogdanovic kararını verdi: Gelecek sezon ne yapacak?

Geçtiğimiz sezon Los Angeles Clippers'ta yaşadığı sakatlık sorunları ve aldığı kısıtlı süreler nedeniyle beklentilerin uzağında kalan Bogdan Bogdanović'in, kariyerine Avrupa'da devam edeceği yönündeki iddialar bir süredir spor kamuoyunu meşgul ediyordu.



Sırp oyuncunun adı, bu süreçte Partizan başta olmak üzere birkaç EuroLeague kulübüyle transfer söylentilerine karışmıştı.



Ancak Hoop Fellas'ın duyurduğu son habere göre; tecrübeli oyuncunun kısa vadede Avrupa'ya dönme planı bulunmuyor. Gelen bilgiler, Bogdanović'in en az bir sezon daha NBA'de forma giyeceğine işaret ediyor.



Mevcut tabloda asıl merak konusu olan detay ise Sırp oyuncunun NBA kariyerine hangi takımda devam edeceği. Bogdanovic'in kontratında 16 milyon dolar değerinde bir takım opsiyonu bulunuyor ve Clippers'ın 26 Haziran'a kadar bir karar vermesi bekleniyor.



