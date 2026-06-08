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Gabriel Sara'ya bir talip daha!

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Gabriel Sara'nın talipleri artıyor. Son olarak Premier Lig devi Aston Villa'nın istediği oyuncuya bir dev kulüp daha göz koydu.

calendar 08 Haziran 2026 15:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara'ya bir talip daha!
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Süper Lig'de şampiyon olarak üst üste 4. zaferini yaşayan Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performanslarla devlerin ilgisini çekti.

Bu isimlerden biri de hazırlık maçları için Brezilya Milli Takımı'na kadar seçilen Gabriel Sara oldu.

SARA'YA BİR TALİP DAHA

Galatasaray'da çok başarılı bir sezon geçiren Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.

Uzun süredir Premier Lig ekibi Aston Villa'nın peşinde olduğu Brezilyalı yıldızı, Napoli de transfer listesine dahil etti.

GALATASARAY'IN TALEBİ!

İtalyan kulübünün kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuya Galatasaray, 35-40 milyon Euro değer biçiyor.

Brezilyalı orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Aston Villa ve Napoli'nin olası tekliflerine olumlu yaklaşıyor.

PERFORMANSI

Gabriel Sara, geçen sezon Galatasaray formasını 42 maçta giydi. 6 gol atarken 5 de asist üretti.


Brezilyalı oyuncunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da tamamlanacak.

Yıldız ismin Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

Hazırlık maçları için davet alan 26 yaşındaki Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nda 1 maçta forma şansı buldu.

18 MİLYON EURO'YA ALINDI

Galatasaray, Gabriel Sara için Norwich City'e 2024-2025 sezonu başında 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Sao Paulo'da futbola başlayan Gabriel Sara daha sonra Norwich City'de oynamıştı.

 

 

 

 

 

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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