Gabriel Sara'ya bir talip daha!

Süper Lig'de şampiyon olarak üst üste 4. zaferini yaşayan Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performanslarla devlerin ilgisini çekti.
Bu isimlerden biri de hazırlık maçları için Brezilya Milli Takımı'na kadar seçilen Gabriel Sara oldu.
SARA'YA BİR TALİP DAHA
Galatasaray'da çok başarılı bir sezon geçiren Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.
Uzun süredir Premier Lig ekibi Aston Villa'nın peşinde olduğu Brezilyalı yıldızı, Napoli de transfer listesine dahil etti.
GALATASARAY'IN TALEBİ!
İtalyan kulübünün kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuya Galatasaray, 35-40 milyon Euro değer biçiyor.
Brezilyalı orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Aston Villa ve Napoli'nin olası tekliflerine olumlu yaklaşıyor.
PERFORMANSI
Gabriel Sara, geçen sezon Galatasaray formasını 42 maçta giydi. 6 gol atarken 5 de asist üretti.
Brezilyalı oyuncunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da tamamlanacak.
Yıldız ismin Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.
Hazırlık maçları için davet alan 26 yaşındaki Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nda 1 maçta forma şansı buldu.
18 MİLYON EURO'YA ALINDI
Galatasaray, Gabriel Sara için Norwich City'e 2024-2025 sezonu başında 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.
Sao Paulo'da futbola başlayan Gabriel Sara daha sonra Norwich City'de oynamıştı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performanslarla devlerin ilgisini çekti.
Bu isimlerden biri de hazırlık maçları için Brezilya Milli Takımı'na kadar seçilen Gabriel Sara oldu.
SARA'YA BİR TALİP DAHA
Galatasaray'da çok başarılı bir sezon geçiren Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.
Uzun süredir Premier Lig ekibi Aston Villa'nın peşinde olduğu Brezilyalı yıldızı, Napoli de transfer listesine dahil etti.
GALATASARAY'IN TALEBİ!
İtalyan kulübünün kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuya Galatasaray, 35-40 milyon Euro değer biçiyor.
Brezilyalı orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Aston Villa ve Napoli'nin olası tekliflerine olumlu yaklaşıyor.
PERFORMANSI
Gabriel Sara, geçen sezon Galatasaray formasını 42 maçta giydi. 6 gol atarken 5 de asist üretti.
Brezilyalı oyuncunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da tamamlanacak.
Yıldız ismin Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.
Hazırlık maçları için davet alan 26 yaşındaki Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'nda 1 maçta forma şansı buldu.
18 MİLYON EURO'YA ALINDI
Galatasaray, Gabriel Sara için Norwich City'e 2024-2025 sezonu başında 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.
Sao Paulo'da futbola başlayan Gabriel Sara daha sonra Norwich City'de oynamıştı.