Beşiktaş, teknik direktörlük sorununu Vincenzo Italiano ile çözdükten sonra gözünü transfer çalışmalarına çevirdi.
Siyah-beyazlıların kanat transferi için gündemine aldığı son isimler ise Italiano'nun Bologna'dan öğrencileri Jonathan Rowe ve Riccardo Orsolini oldu.
ROWE'UN TALİPLERİ VAR
Sol kanat için daha önce Zuriko Davitashvili ve Leandro Trossard'ı listesine ekleyen Beşiktaş, alternatifler arasına Jonathan Rowe'u da dahil etti. Geçtiğimiz yaz Marsilya'dan Bologna'ya 17 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 23 yaşındaki İngiliz futbolcunun başka kulüpler tarafından da takip edildiği öğrenildi
ORSOLINI RADARDA
Sağ kanatta ise Riccardo Orsolini ismi ön plana çıkıyor. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayan ve Milot Rashica ile devam etmeyi düşünmeyen siyah-beyazlılar, Bologna'nın tecrübeli yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor.
43 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Jonathan Rowe ile 15 milyon euro değerindeki Riccardo Orsolini için Beşiktaş'ın toplamda yaklaşık 43 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor.
ROWE'UN PERFORMANSI
Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Rowe, geride kalan sezonda forma giydiği 44 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
ORSOLINI'NİN PERFORMANSI
Kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren 29 yaşındaki Orsolini ise geçtiğimiz sezon 51 maçta görev alırken 14 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.
Beşiktaş'ta 43 milyon euroluk kanat planı!
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano ile anlaşma sağlanması sonrası transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılarda sağ ve sol kanat bölgeleri için iki yıldız gündeme alındı. İki transferin bedeli yaklaşık 43 milyon Euro.
Beşiktaş, teknik direktörlük sorununu Vincenzo Italiano ile çözdükten sonra gözünü transfer çalışmalarına çevirdi.
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