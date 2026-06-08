Beşiktaş'ta 43 milyon euroluk kanat planı!

Beşiktaş, teknik direktörlük sorununu Vincenzo Italiano ile çözdükten sonra gözünü transfer çalışmalarına çevirdi.



Siyah-beyazlıların kanat transferi için gündemine aldığı son isimler ise Italiano'nun Bologna'dan öğrencileri Jonathan Rowe ve Riccardo Orsolini oldu.



ROWE'UN TALİPLERİ VAR



Sol kanat için daha önce Zuriko Davitashvili ve Leandro Trossard'ı listesine ekleyen Beşiktaş, alternatifler arasına Jonathan Rowe'u da dahil etti. Geçtiğimiz yaz Marsilya'dan Bologna'ya 17 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 23 yaşındaki İngiliz futbolcunun başka kulüpler tarafından da takip edildiği öğrenildi



ORSOLINI RADARDA



Sağ kanatta ise Riccardo Orsolini ismi ön plana çıkıyor. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayan ve Milot Rashica ile devam etmeyi düşünmeyen siyah-beyazlılar, Bologna'nın tecrübeli yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor.



43 MİLYON EURO



Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Jonathan Rowe ile 15 milyon euro değerindeki Riccardo Orsolini için Beşiktaş'ın toplamda yaklaşık 43 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor.



ROWE'UN PERFORMANSI



Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Rowe, geride kalan sezonda forma giydiği 44 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



ORSOLINI'NİN PERFORMANSI



Kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren 29 yaşındaki Orsolini ise geçtiğimiz sezon 51 maçta görev alırken 14 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.



