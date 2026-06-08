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Sporcu taramasından Avrupa şampiyonalarına

Erzurum'da sporcu taramalarında keşfedilen ve atletizme başlayan genç sporcular, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında ülkemizi temsil edecekler.

calendar 08 Haziran 2026 11:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sporcu taramasından Avrupa şampiyonalarına
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Erzurum'un Karayazı İlçesindeki sporcu taramalarında yetenekleri fark edilen ve atletizme başlayan genç sporcular, temmuz ayındaki Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Kentteki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren ve daha önce ulusal bazda katıldıkları birçok yarışta çeşitli dereceler elde eden atletler, milli formayla ilk kez uluslararası organizasyona katılacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Antrenörleri gözetiminde kentteki atletizm pistinde çalışan genç sporcular, Slovenya'da 4 Temmuz'da düzenlenecek U18 Balkan Şampiyonası'nda, ardından 16-18 Temmuz'da İtalya'da gerçekleştirilecek U18 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kovalayacak.

Sporculardan 16 yaşındaki Semanur Yazdan, AA muhabirine, beden eğitimi öğretmeni sayesinde spora başladığını anlattı.

Türkiye'deki dereceleri sayesinde milli takımda yer almayı başaran Semanur, "Atletizm bende bağımlılık oldu. Bayrağımı dalgalandırmak, ülkemi temsil etmek istiyorum. Gideceğim yarışlarda milli olacağım. Bu hedeflerle buraya geldim. 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak bayrağımı dalgalandırmak istiyorum. Çok heyecanlıyım ilk defa gideceğim için ortamı nasıl ne yapacağım ayak uydurabilecek miyim bilmiyorum ama ülkemi temsil edeceğim için mutluyum. Birincilikle döneceğime inanıyorum." diye konuştu.

16 yaşındaki Funda Erçil, 5 yıldır bu sporu yaptığını, ilk başlarda ailesinin karşı çıktığını söyledi.

Başarılar kazanıp Türkiye'yi temsil edeceği için ailesinin de destek olmaya başladığını aktaran Erçil, "Hem Balkan hem de Avrupa için çok iyi hazırlanıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime, antrenörlerim sayesinde çok iyi yerlere geleceğime inanıyorum. İkisi için de çok iyi mücadele edeceğim bakalım ne olacak." dedi.

Sporcu 15 yaşındaki Fikriye Karadağ da Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında ilk kez milli formayı giyeceğini, bunun kendisi için bir basamak olacağını ve uluslararası ilk madalyasını kovalayacağını dile getirdi.

"ÇOK HEYECANLILAR"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Özkan Kaya, sporcuların yetenek taraması yöntemiyle seçildiği bilgisini verdi.

Sporcu eğitim merkezinin katkılarına dikkati çeken Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geldikleri seviye ile ülkemizi temsil edecekler. Bu çocuklarımız keşfedilmeseydi belki kendi hallerinde sıradan bir hayat sürecek, sporla ve atletizmle hiç tanışmayacaktı. Onların adına çok sevinçliyiz çünkü başarılı sporcular. Çocuklarımız çok rahat barajı geçti. Sakatlık yaşamazsak önümüzdeki süreçte ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalyalarla ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. Antrenmanları iyi seviyede ve çok heyecanlılar. Özgüvenleri yüksek ve Allah izin verirse madalyalarla döneriz."

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