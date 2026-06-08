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Galatasaray'dan Vlahovic'e dev teklif!

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Dusan Vlahovic için yaptığı teklifi açıkladı.

calendar 08 Haziran 2026 14:39
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Vlahovic'e dev teklif!
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Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluk için mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde de şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri de forvet transferi...

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve geçtiğimiz günlerde 25 bavulla ülkesi Arjantin'e dönen Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, forvet rotasyonundaki bir diğer isim olan Ahmed Kutucu için gelen teklifler değerlendirmeye alacak.

Victor Osimhen'in yanına en az bir takviye yapmak isteyen ve adı son günlerde Jhon Duran ile anılan Cimbom ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

VLAHOVIC'E DEV TEKLİF

İtalyan basını, Galatasaray'ın adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Dusan Vlahovic için teklif yaptığını yazdı.

La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberde; sarı-kırmızılıların Sırp forvete 10 milyon Euro maaş + 5 milyon Euro imza parası teklif ettiği yazıldı.

26 yaşındaki santrforun, Juventus ile sözleşmesini yenilemek için İtalyan ekibinden yıllık 8 milyon Euro istediği ve sarı-kırmızılıların bu teklifin üstüne çıktığı aktarıldı. 



PERFORMANSI

Dusan Vlahovic, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 23 maçta 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Haziran ayı sonunda İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi bitecek olan Sırp golcünün güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

 

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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