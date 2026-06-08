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Liverpool'da Gakpo belirsizliği! Fenerbahçe ve Beşiktaş takipte

Liverpool'da geleceği tartışılan Cody Gakpo için Fenerbahçe ve Beşiktaş devreye girdi. İngiliz basını, iki Süper Lig devinin Hollandalı yıldızın durumunu yakından takip ettiğini yazdı.

calendar 08 Haziran 2026 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'da Gakpo belirsizliği! Fenerbahçe ve Beşiktaş takipte
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Liverpool'da Cody Gakpo'nun geleceğiyle ilgili ortaya atılan iddialar, transfer piyasasını hareketlendirdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hollandalı yıldızın yeni sezondaki rolü konusunda soru işaretleri yaşadığı belirtilirken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

IRAOLA FAKTÖRÜ VE NGUMOHA DETAYI

TEAMtalk'ta yer alan habere göre Gakpo, yeni teknik direktör Andoni Iraola'nın planlarında genç yıldız Rio Ngumoha'nın ön plana çıkmasından dolayı geleceği konusunda bazı endişeler taşıyor.

Liverpool'un şu aşamada 27 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünmediği belirtilse de, ciddi bir teklif gelmesi halinde değerlendirme yapılabileceği aktarıldı.

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

Öte yandan Gakpo'nun durumunun Avrupa'nın birçok kulübü tarafından takip edildiği kaydedildi. Premier Lig'den Tottenham ve Aston Villa'nın yanı sıra İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Milan'ın da Hollandalı yıldız için bilgi aldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TAKİPTE

Haberde, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gelişmeleri yakından izlediği belirtildi. Liverpool'un transfer konusundaki tavrında değişiklik yaşanması halinde iki Süper Lig devinin de oluşabilecek fırsatı değerlendirebileceği öne sürüldü.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Liverpool forması ile 52 maça çıkan Hollandalı yıldız, 9 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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