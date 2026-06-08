Beşiktaş sil baştan: 6 bölgeye takviye!

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında teknik adam sorununu Vincenzo İtaliano'yu takımın başına getirerek çözen Beşiktaş'ta yeni kadro mühendisliği için kollar sıvandı.



Yeni sezonun startını 27 Haziran'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek verecek ve ilk idmanına 28 Haziran'da çıkacak siyah beyazlılarda hemen hemen her bölgeye takviye söz konusu.



RAPOR BEKLENİYOR



Topa sahip olma ve agresif 4-3-3 şablonuyla bilinen ve gittiği her yerde olumlu izler bırakan İtaliano'nun raporuna göre Beşiktaş kadrosunda radikal bir tasfiyeye gidilmesi de gündemde.



Kiralık verilen ve geri dönen oyuncuların kalma şansı yok. Hyeon-gyu Oh ile Emmanuel Agbadou'nun durumu yeniden değerlendirilecek. Kaleci, stoper, sol bek, orta saha, sol açık ve forvete ise takviyeler yolda.



