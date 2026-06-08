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Beşiktaş sil baştan: 6 bölgeye takviye!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kazanıyor. Vincenzo Italiano'nun raporu beklenirken siyah-beyazlılarda birçok bölgeye transfer planlanıyor, radikal ayrılıklar da gündemde.

calendar 08 Haziran 2026 09:26
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş sil baştan: 6 bölgeye takviye!
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Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında teknik adam sorununu Vincenzo İtaliano'yu takımın başına getirerek çözen Beşiktaş'ta yeni kadro mühendisliği için kollar sıvandı.

Yeni sezonun startını 27 Haziran'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek verecek ve ilk idmanına 28 Haziran'da çıkacak siyah beyazlılarda hemen hemen her bölgeye takviye söz konusu.

RAPOR BEKLENİYOR

Topa sahip olma ve agresif 4-3-3 şablonuyla bilinen ve gittiği her yerde olumlu izler bırakan İtaliano'nun raporuna göre Beşiktaş kadrosunda radikal bir tasfiyeye gidilmesi de gündemde.

Kiralık verilen ve geri dönen oyuncuların kalma şansı yok. Hyeon-gyu Oh ile Emmanuel Agbadou'nun durumu yeniden değerlendirilecek. Kaleci, stoper, sol bek, orta saha, sol açık ve forvete ise takviyeler yolda.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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