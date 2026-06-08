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Galatasaray'dan Barella sürprizi! Transferde Gardi devrede

Galatasaray'da önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar orta sahaya bir transfer yapmak isterken gündemine ise Inter'in yıldız orta sahası Nicolo Barella'nın geldiği öğrenildi.

calendar 08 Haziran 2026 08:09 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 08:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Barella sürprizi! Transferde Gardi devrede
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Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kadrosundaki eksik noktaları tamamlamak için kapsamlı bir toplantı yaptı.

Başkan Dursun Özbek önderliğindeki toplantıda; teknik direktör Okan Buruk, Abdullah Kavukcu ve George Gardi yer aldı. Toplantıda hem scout ekibinin hem de Gardi'nin raporları masaya yatırıldı.

"İSTERSENİZ G.SARAY'A GETİRİRİM"

Gardi'nin önerdiği isimlerden birinin ise Inter'in süper starı Nicolo Barella olduğu öğrenildi. Okan Buruk'un 'alabilir miyiz?' sözünün ardından Gardi'nin "İsterseniz Galatasaray'a getiririm" dedi.

"GEREKEN NEYSE YAPALIM"

Ardından gözler Dursun Özbek'e döndü. Başkan, "Gereken neyse yapalım" talimatını verdi. Real Madrid'den Eduardo Camavinga ve Juventus'tan Marcus Thuram'ın ardından İnter'in yıldızı Nicolo Barella için de Gardi startı verdi.

HAFTA İÇİ GÖRÜŞME

29 yaşındaki süper star için bu hafta Inter yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirilecek. Barella'yla da teknik direktör Okan Buruk telefonda face time yapacak, hedeflerini ve ona takımda vermek istediği pozisyonu anlatacak.

İtalya Milli Takımı'nın da değişmez isimlerden olan Barella için tüm şartlar zorlanacak.

45 MAÇTA OYNADI

Nicolo Barella, Inter formasıyla Serie A'da 34, Şampiyonlar Ligi'nde 8, İtalya Kupası'nda 2 ve Supercoppa İtaliana'da 1 olmak üzere; toplamda 45 maçta forma giydi. 3 bin 999 dakika sahada kalan Barella, 3 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.

7 SEZONDUR INTER'DE

Futbola Cagliari altyapısında başlayan Nicolo Barella, 2014'te A Takıma yükselmiş ve yarım sezonluğuna Como'ya kiralanmıştı. Inter, 2019'da kiraladığı Barella'nın bonservisini 2020'de 32.5 milyon euro ödeyerek aldı. Toplamda 7 sezondur mavi- siyahlıların formasını giyiyor.

TERİM BÜYÜK HAYRANI

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, 2021 yılında İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Barella hakkında konuşmuş ve "Barella'yı çok beğeniyorum. Nicolo Barella'nın büyük bir hayranıyım" ifadelerini kullanmıştı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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