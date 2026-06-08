Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde!

Galatasaray orta saha transferi için kolları sıvadı.
Eintracht Frankfurt'un yıldızı Can Uzun için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Can Uzun'un menajeri, PSV'deki oyuncusu Paul Wanner için de Galatasaray'la görüşme halinde.
Takvim'in haberine göre Aslan, 20 yaşında ve büyük potansiyel olarak gösterilen Avusturyalı orta sahayı istiyor.
PSV Eindhoven ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Wanner için İngiliz takımlarının da devrede olduğu öğrenildi.
3 kez Avusturya Milli Takım formasını giyen Wanner, çalışkanlığı ve bitmek bilmez enerjisiyle göz dolduruyor.
OKAN BURUK ONAY VERDİ
Galatasaray Yönetimi, 10+4 kuralı nedeniyle Wanner'ın transferini çok istiyor.Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da transfere onay verdi
SEZON PERFORMANSI
Genç yıldız geride kalan sezonda 33 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.
Eintracht Frankfurt'un yıldızı Can Uzun için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Can Uzun'un menajeri, PSV'deki oyuncusu Paul Wanner için de Galatasaray'la görüşme halinde.
Takvim'in haberine göre Aslan, 20 yaşında ve büyük potansiyel olarak gösterilen Avusturyalı orta sahayı istiyor.
PSV Eindhoven ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Wanner için İngiliz takımlarının da devrede olduğu öğrenildi.
3 kez Avusturya Milli Takım formasını giyen Wanner, çalışkanlığı ve bitmek bilmez enerjisiyle göz dolduruyor.
OKAN BURUK ONAY VERDİ
Galatasaray Yönetimi, 10+4 kuralı nedeniyle Wanner'ın transferini çok istiyor.Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da transfere onay verdi
SEZON PERFORMANSI
Genç yıldız geride kalan sezonda 33 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.