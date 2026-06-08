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Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde!

Galatasaray, orta saha takviyesi için Can Uzun'un yanı sıra PSV'de forma giyen 20 yaşındaki Paul Wanner'ı da transfer listesine aldı ve Okan Buruk transfere onay verdi.

calendar 08 Haziran 2026 08:46
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da 20'lik orta saha gündemde!
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Galatasaray orta saha transferi için kolları sıvadı.

Eintracht Frankfurt'un yıldızı Can Uzun için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Can Uzun'un menajeri, PSV'deki oyuncusu Paul Wanner için de Galatasaray'la görüşme halinde.

Takvim'in haberine göre Aslan, 20 yaşında ve büyük potansiyel olarak gösterilen Avusturyalı orta sahayı istiyor.

PSV Eindhoven ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Wanner için İngiliz takımlarının da devrede olduğu öğrenildi.

3 kez Avusturya Milli Takım formasını giyen Wanner, çalışkanlığı ve bitmek bilmez enerjisiyle göz dolduruyor.



OKAN BURUK ONAY VERDİ

Galatasaray Yönetimi, 10+4 kuralı nedeniyle Wanner'ın transferini çok istiyor.Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da transfere onay verdi

SEZON PERFORMANSI

Genç yıldız geride kalan sezonda 33 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.

  

 

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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