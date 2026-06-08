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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano kriterleri

Vincenzo Italiano; ön alanda sürekli pres yapan, enerjisi yüksek, kanatları iyi kullanan ve çok sayıda gol pozisyonu üretebilen bir Beşiktaş ortaya çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda transfer bütçesinin büyük bölümü bu doğrultuda hücum oyuncuları için kullanılacak.

calendar 08 Haziran 2026 09:31
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano kriterleri
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Vincenzo Italiano'yu büyük umutlarla iki yıllığına teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş'ta transfer stratejisi belirlendi.

Siyah-beyazlılar yaz transfer döneminde İtaliano'nun futbol felsefesine uygun hamleler yapacak.

7 TRANSFER DÜŞÜNÜLÜYOR

İtalyan teknik adam mevcut kadroya en az 7 takviye yapılmasını istiyor.

Kaleci, sol stoper, orta saha, kanatlar ve santrfor bölgesine toplam 7 yeni oyuncu düşünülüyor. Yabancı futbolculardan üçü 10+4 kuralına uygun olacak.

Siyah-beyazlıların transfer edeceği üç yabancının 2003 yılı ve sonrasında doğmuş olması gerekecek.

BÜTÇE HÜCUM OYUNCULARINA

Vincenzo Italiano; ön alanda sürekli pres yapan, enerjisiyle rakip sahada kaybedilen topları çok kısa sürede geri kazanabilen, kanatları iyi kullanan ve çok sayıda gol pozisyonu üreten bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda transfer bütçesinin büyük bölümü hücum oyuncuları için kullanılacak. Siyah-beyazlılar her iki kanada ve santrfor bölgesine önemli takviyeler gerçekleştirecek.

ÖNDER ÖZEN VE GRAF İLE BELİRLEYECEK

Vincenzo Italiano ve Futbol Direktörü Önder Özen'in transfer edilecek futbolcuları birlikte belirleyecekleri aktarıldı.

Scout Şefi Eduard Graf'ın Italiano ve Özen'e ileteceği isimlerin de mutlaka dikkate alınacağı ifade edildi.

Graf'ın özellikle Almanya'da top koşturan gurbetçi futbolcularla ilgili çalışmalar yaptığı belirtildi.

64.

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın 64. teknik direktörü oldu. İki yıllık sözleşme imzalayan İtalyan çalıştırıcı aynı zamanda kulüp tarihinin 37. yabancı hocası olarak kayıtlara geçti.

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