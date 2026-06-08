08 Haziran
Hollanda-Özbekistan
21:45
08 Haziran
Moritanya-Niger
22:00
08 Haziran
Fransa-Kuzey İrlanda
22:10
09 Haziran
Peru-İspanya
05:00
08 Haziran
FC KTP-Haka
18:30

Beşiktaş'tan orta sahaya ses getirecek hamle!

Orta sahaya yıldız bir futbolcu transfer etmek isteyen Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da onayından geçen tecrübeli futbolcuyla görüşmelerin başladığı öne sürüldü.

calendar 08 Haziran 2026 09:37 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 09:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan orta sahaya ses getirecek hamle!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar orta sahaya yapacağı takviye için görüşmelere başladı. 

Orta sahaya yıldız oyuncu transfer etmek isteyen Beşiktaş, Sunderland forması giyen İsviçreli futbolcu Granit Xhaka için harekete geçti.

Haber detayında, teknik direktör Italiano'nun da onay vermesinin ardından görüşmelerin başladığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ

30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Sunderland'den yıllık 8.2 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcunun transferi için yönetimin her türlü fedakarlığı yapacağı kaydedildi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda İngiliz takımında 36 maça çıkan Xhaka 1 kez fileleri havalandırırken, 6 da gol pası verdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.