Beşiktaş'tan orta sahaya ses getirecek hamle!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar orta sahaya yapacağı takviye için görüşmelere başladı.



Orta sahaya yıldız oyuncu transfer etmek isteyen Beşiktaş, Sunderland forması giyen İsviçreli futbolcu Granit Xhaka için harekete geçti.



Haber detayında, teknik direktör Italiano'nun da onay vermesinin ardından görüşmelerin başladığı belirtildi.



SÖZLEŞMESİ



30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Sunderland'den yıllık 8.2 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcunun transferi için yönetimin her türlü fedakarlığı yapacağı kaydedildi.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonda İngiliz takımında 36 maça çıkan Xhaka 1 kez fileleri havalandırırken, 6 da gol pası verdi.



