Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar orta sahaya yapacağı takviye için görüşmelere başladı.
Orta sahaya yıldız oyuncu transfer etmek isteyen Beşiktaş, Sunderland forması giyen İsviçreli futbolcu Granit Xhaka için harekete geçti.
Haber detayında, teknik direktör Italiano'nun da onay vermesinin ardından görüşmelerin başladığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ
30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Sunderland'den yıllık 8.2 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcunun transferi için yönetimin her türlü fedakarlığı yapacağı kaydedildi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda İngiliz takımında 36 maça çıkan Xhaka 1 kez fileleri havalandırırken, 6 da gol pası verdi.
Beşiktaş'tan orta sahaya ses getirecek hamle!
Orta sahaya yıldız bir futbolcu transfer etmek isteyen Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da onayından geçen tecrübeli futbolcuyla görüşmelerin başladığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar orta sahaya yapacağı takviye için görüşmelere başladı.
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