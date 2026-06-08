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Beşiktaş'tan resmi sponsorluk açıklaması!

Beşiktaş, Nike ile sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

calendar 08 Haziran 2026 10:44 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 11:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan resmi sponsorluk açıklaması!
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Beşiktaş, futbol takımlarının resmi forma sponsorluğu için Nike ile uzun süreli iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2026-27 sezonundan itibaren başlayan uzun süreli iş birliği anlaşması kapsamında Nike, kulübümüzün erkek, kadın ve akademi futbol takımlarına yönelik forma tedarikini, geniş bir ortak markalı ürün portföyüyle destekleyecek.

İş birliği, Nike'ın inovasyon gücü ve küresel erişimini, Beşiktaşımızın köklü mirası ve tutkulu taraftar kültürüyle buluşturuyor.

Bu iş birliği, Türkiye'nin en ikonik futbol kulüplerinden Beşiktaşımızla spor ve inovasyon alanında dünyanın önde gelen markalarından Nike'ı; sporculara, performansa ve futbol kültürünün dönüştürücü gücüne duydukları ortak bağlılıkla bir araya getiriyor.

Anlaşma kapsamında kulübümüz ile Nike, saha içinde ve dışında sporcuları desteklemek için birlikte çalışacak. Nike'ın performans odaklı inovasyonları, Beşiktaşımızla İstanbul'un enerjisini ve kulübümüzün kimliğini yansıtan kültürüyle buluşacak.

Beşiktaşımız, 120 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türk futbolunun en önemli kulüplerinden biri olmasının yanı sıra, İstanbul ile güçlü bir kültürel bağ kurmuş tutkulu bir taraftar kitlesine sahip. Bu iş birliği, kulübümüzün mirasını geleceğe taşımayı ve dünyanın dört bir yanındaki yeni nesil sporculara ve taraftarlara ilham vermeyi hedefliyor.

Nike'ın sporcu öncelikli yaklaşımı ve futbol inovasyonuna yaptığı sürekli yatırım, Beşiktaşımızın tüm seviyelerdeki sporcularını desteklemeye katkı sağlayacak. İş birliği kapsamında performansa ilişkin içgörüler, ürün inovasyonları ve spor ile kültürü buluşturan hikayeler ön plana çıkacak." ifadelerine yer verildi.

SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nike ile imzalanan iş birliği anlaşması hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin öncü spor kulübü Beşiktaş, 123 yıllık tarihinde sahada hep fark yarattı. Bu farkı da kendi tarihi ve kültürünün yanı sıra, iş birliği yaptığı markaların spora kattığı değerlerle oluşturdu. Bu nedenle bugün Beşiktaş ve Nike iş birliğini duyurmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

Formamızın asaleti, sporcularımızın o formayla vereceği mücadele, taraftarlarımızın formalarını giydiklerinde hissedecekleri gurur, birlikte elde edeceğimiz başarılar ve futbolun vazgeçilmez hikayeleri…

Tüm bu duygular, tarihe Beşiktaş ve Nike imzasıyla geçecek. Beşiktaş taraftarına yeni başarı hikayeleri yaşatmak için sabırsızlanıyoruz."

NIKE CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Beşiktaşın yalnızca bir futbol kulübü değil; İstanbul'un enerjisini, tutkusunu ve spor kültürünü yansıtan güçlü bir simge olduğunu ifade eden Nike EMEA Futbol Federasyonları ve Ligler Genel Müdürü Steve Cecchini ise iş birliğiyle ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bu iş birliği, Nike'ın sporcu odaklı inovasyon anlayışını, kimliği, bir asrı aşkın tarihi ve dünyanın en bağlı taraftar topluluklarından biriyle şekillenen bir kulüple buluşturuyor. Oyunu ileri taşıyacak özel bir hikayeyi birlikte inşa edeceğimiz için heyecanlıyız" 

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