Galatasaray'ın pahalı aşkı: Camavinga

Yabancı kuralı nedeniyle transferde acele etmeyen Galatasaray, yeni sezonda hedefini Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirledi.
Sarı-kırmızılılar, orta sahasına yapacağı takviyenin dünya çapında olmasını istiyor ve Real Madrid'den Eduardo Camavinga'nın hayalini kuruyor.
Menajerler aracılığıyla hem Real Madrid hem de Camavinga ile temasa geçildi. İspanyol devi, 23 yaşındaki Fransız dinamoyu satmaya hazır ve 50 milyon Euro üzerinde gelecek tekliflerde pazarlığa oturacak.
Premier Lig'den talipleri olan Camavinga ise Galatasaray'ın ilgisine yıllık 15 milyon Euro üzerinde ücret beklentisiyle cevap verdi.
İKİ KATI MAAŞ TALEP ETTİ
Real Madrid'de kazandığı ücretin 2 katından fazlasını Aslan'dan talep eden 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu Suudi Arabistan kulüpleri de takip ediyor.
Camavinga, 6-8 numara pozisyonu dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Yıldız futbolcu, daha fazla süre almak adına Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor.
GEÇEN SEZON 43 MAÇTA 3 GOLE KATKI
Real Madrid'le 2029'a kadar sözleşmesi olan Camavinga geride kalan sezon 43 maça çıkarken 2 gol 1 asistle skora 3 kez direkt etkide bulundu.
Sarı-kırmızılılar, orta sahasına yapacağı takviyenin dünya çapında olmasını istiyor ve Real Madrid'den Eduardo Camavinga'nın hayalini kuruyor.
Menajerler aracılığıyla hem Real Madrid hem de Camavinga ile temasa geçildi. İspanyol devi, 23 yaşındaki Fransız dinamoyu satmaya hazır ve 50 milyon Euro üzerinde gelecek tekliflerde pazarlığa oturacak.
Premier Lig'den talipleri olan Camavinga ise Galatasaray'ın ilgisine yıllık 15 milyon Euro üzerinde ücret beklentisiyle cevap verdi.
İKİ KATI MAAŞ TALEP ETTİ
Real Madrid'de kazandığı ücretin 2 katından fazlasını Aslan'dan talep eden 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu Suudi Arabistan kulüpleri de takip ediyor.
Camavinga, 6-8 numara pozisyonu dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Yıldız futbolcu, daha fazla süre almak adına Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor.
GEÇEN SEZON 43 MAÇTA 3 GOLE KATKI
Real Madrid'le 2029'a kadar sözleşmesi olan Camavinga geride kalan sezon 43 maça çıkarken 2 gol 1 asistle skora 3 kez direkt etkide bulundu.