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Galatasaray'ın pahalı aşkı: Camavinga

Real Madrid, 50 milyon Euro'nun üzerindeki tekliflerde pazarlığa oturmaya hazır olduğunu bildirdi. Fransız orta saha Camavinga da sezon başına 15 milyon Euro maaş talep etti

calendar 08 Haziran 2026 08:26
Haber: Sabah
Galatasaray'ın pahalı aşkı: Camavinga
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Yabancı kuralı nedeniyle transferde acele etmeyen Galatasaray, yeni sezonda hedefini Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirledi.

Sarı-kırmızılılar, orta sahasına yapacağı takviyenin dünya çapında olmasını istiyor ve Real Madrid'den Eduardo Camavinga'nın hayalini kuruyor.

Menajerler aracılığıyla hem Real Madrid hem de Camavinga ile temasa geçildi. İspanyol devi, 23 yaşındaki Fransız dinamoyu satmaya hazır ve 50 milyon Euro üzerinde gelecek tekliflerde pazarlığa oturacak.

Premier Lig'den talipleri olan Camavinga ise Galatasaray'ın ilgisine yıllık 15 milyon Euro üzerinde ücret beklentisiyle cevap verdi.

İKİ KATI MAAŞ TALEP ETTİ

Real Madrid'de kazandığı ücretin 2 katından fazlasını Aslan'dan talep eden 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu Suudi Arabistan kulüpleri de takip ediyor.

Camavinga, 6-8 numara pozisyonu dışında sol bekte de görev yapabiliyor. Yıldız futbolcu, daha fazla süre almak adına Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor.

GEÇEN SEZON 43 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Real Madrid'le 2029'a kadar sözleşmesi olan Camavinga geride kalan sezon 43 maça çıkarken 2 gol 1 asistle skora 3 kez direkt etkide bulundu.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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