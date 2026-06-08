07 Haziran
Danimarka-Ukrayna
2-1IPT
07 Haziran
Kosova-Andora
3-0
07 Haziran
Hırvatistan-Slovenya
2-1
07 Haziran
Fas-Norveç
1-1
07 Haziran
Yunanistan-İtalya
0-1

Fenerbahçe'yi neler bekliyor?

Fenerbahçe'de rekor oyla yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım döneminin başında yaşanması beklenen 10 konu...

calendar 08 Haziran 2026 09:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'yi neler bekliyor?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News


Aziz Yıldırım, "% 100 şampiyon olacağız" dedi. Kızı Yaz ve çocuklar için aday olduğunu, onların artık gülmesini istediğini de hep vurguladı.

Kongre Üyeleri Yıldırım'a vefalarını gösterdiler.

İşte yeni Aziz Yıldırım döneminde yaşanacaklar...

AYKUT KOCAMAN, VOLKAN, KUYT, WEBO

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün yüzde 99 Aykut Kocaman olması bekleniyor. Teknik ekipte Volkan Demirel, Dirk Kuyt ve Pierre Webo'nun da yer alacağı konuşuluyor.

OĞUZ ÇETİN

Oğuz Çetin sportif direktör olarak göreve gelecek... Eski futbolculardan oluşacak bir komite de transfer süreçlerinde aktif rol alacak.

BİRLİK BERABERLİK ADIMLARI

Kulüpte birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için yeni adımlar atılması bekleniyor.

10+4'E İTİRAZ

Fenerbahçe, 10+4 yabancı oyuncu kuralına itiraz edebilir. Bu konuda Galatasaray ile ortak hareket etme ihtimali bile var...

VOLEYBOL VE BASKETBOL

Voleybol ve basketbol şubelerinin Acıbadem ve Ülker sponsorluğunda faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

115 MİLYON EURO ÖDEME

Yönetimin yıl sonuna kadar yaklaşık 115 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor.

TFF İLE GÖRÜŞME

Aziz Yıldırım'ın, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek adalet vurgusu yapması ve kulübün beklentilerini net şekilde dile getirmesi bekleniyor.

5-7 TRANSFER

Yönetim, 5 ila 7 transfer yapmayı hedefliyor. Öncelik yıldız isimlerden çok, şampiyonluk yarışında başarı sağlayacak güçlü ve dengeli bir kadro kurmak olacak.

KEREM'İN SÖZLEŞMESİ VE UEFA

Kerem'in sözleşmesi nedeniyle UEFA'dan ceza gelme ihtimali yüksek. Aziz Yıldırım, Kerem'in sözleşme sorununu çözüp ceza riskini ortadan kaldıracak...

TÜM FUTBOLCULAR İLE GÖRÜŞÜLECEK

Her oyuncu ile görüşme yapılacak... Gitmek isteyen varsa yardımcı olunacak ve yol verilecek...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.