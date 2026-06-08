Fenerbahçe'yi neler bekliyor?

Aziz Yıldırım, "% 100 şampiyon olacağız" dedi. Kızı Yaz ve çocuklar için aday olduğunu, onların artık gülmesini istediğini de hep vurguladı.
Kongre Üyeleri Yıldırım'a vefalarını gösterdiler.
İşte yeni Aziz Yıldırım döneminde yaşanacaklar...
AYKUT KOCAMAN, VOLKAN, KUYT, WEBO
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün yüzde 99 Aykut Kocaman olması bekleniyor. Teknik ekipte Volkan Demirel, Dirk Kuyt ve Pierre Webo'nun da yer alacağı konuşuluyor.
OĞUZ ÇETİN
Oğuz Çetin sportif direktör olarak göreve gelecek... Eski futbolculardan oluşacak bir komite de transfer süreçlerinde aktif rol alacak.
BİRLİK BERABERLİK ADIMLARI
Kulüpte birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için yeni adımlar atılması bekleniyor.
10+4'E İTİRAZ
Fenerbahçe, 10+4 yabancı oyuncu kuralına itiraz edebilir. Bu konuda Galatasaray ile ortak hareket etme ihtimali bile var...
VOLEYBOL VE BASKETBOL
Voleybol ve basketbol şubelerinin Acıbadem ve Ülker sponsorluğunda faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.
115 MİLYON EURO ÖDEME
Yönetimin yıl sonuna kadar yaklaşık 115 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor.
TFF İLE GÖRÜŞME
Aziz Yıldırım'ın, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek adalet vurgusu yapması ve kulübün beklentilerini net şekilde dile getirmesi bekleniyor.
5-7 TRANSFER
Yönetim, 5 ila 7 transfer yapmayı hedefliyor. Öncelik yıldız isimlerden çok, şampiyonluk yarışında başarı sağlayacak güçlü ve dengeli bir kadro kurmak olacak.
KEREM'İN SÖZLEŞMESİ VE UEFA
Kerem'in sözleşmesi nedeniyle UEFA'dan ceza gelme ihtimali yüksek. Aziz Yıldırım, Kerem'in sözleşme sorununu çözüp ceza riskini ortadan kaldıracak...
TÜM FUTBOLCULAR İLE GÖRÜŞÜLECEK
Her oyuncu ile görüşme yapılacak... Gitmek isteyen varsa yardımcı olunacak ve yol verilecek...
Kongre Üyeleri Yıldırım'a vefalarını gösterdiler.
İşte yeni Aziz Yıldırım döneminde yaşanacaklar...
AYKUT KOCAMAN, VOLKAN, KUYT, WEBO
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün yüzde 99 Aykut Kocaman olması bekleniyor. Teknik ekipte Volkan Demirel, Dirk Kuyt ve Pierre Webo'nun da yer alacağı konuşuluyor.
OĞUZ ÇETİN
Oğuz Çetin sportif direktör olarak göreve gelecek... Eski futbolculardan oluşacak bir komite de transfer süreçlerinde aktif rol alacak.
BİRLİK BERABERLİK ADIMLARI
Kulüpte birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için yeni adımlar atılması bekleniyor.
10+4'E İTİRAZ
Fenerbahçe, 10+4 yabancı oyuncu kuralına itiraz edebilir. Bu konuda Galatasaray ile ortak hareket etme ihtimali bile var...
VOLEYBOL VE BASKETBOL
Voleybol ve basketbol şubelerinin Acıbadem ve Ülker sponsorluğunda faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.
115 MİLYON EURO ÖDEME
Yönetimin yıl sonuna kadar yaklaşık 115 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor.
TFF İLE GÖRÜŞME
Aziz Yıldırım'ın, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek adalet vurgusu yapması ve kulübün beklentilerini net şekilde dile getirmesi bekleniyor.
5-7 TRANSFER
Yönetim, 5 ila 7 transfer yapmayı hedefliyor. Öncelik yıldız isimlerden çok, şampiyonluk yarışında başarı sağlayacak güçlü ve dengeli bir kadro kurmak olacak.
KEREM'İN SÖZLEŞMESİ VE UEFA
Kerem'in sözleşmesi nedeniyle UEFA'dan ceza gelme ihtimali yüksek. Aziz Yıldırım, Kerem'in sözleşme sorununu çözüp ceza riskini ortadan kaldıracak...
TÜM FUTBOLCULAR İLE GÖRÜŞÜLECEK
Her oyuncu ile görüşme yapılacak... Gitmek isteyen varsa yardımcı olunacak ve yol verilecek...