Galatasaray'ın yerli forvet rotası!

Victor Osimhen'i kadroda tutmayı birinci öncelik olarak gören Galatasaray, oyuncu ayrılmak istemediği sürece çok yüksek bonservis tekliflerini dahi değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılı ekip, forvet hattına yerli bir takviye yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Türk futbolcuların değeri daha da artarken, teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen'in arkasında görev alabilecek iki aday belirlediği öğrenildi.
DURAN'DA YAKLAŞIM TEMKİNLİ
Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe'de forma giyen ve ardından Zenit'e transfer olan Jhon Duran, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. +4 yabancı statüsüne uygun olması nedeniyle değerlendirilen 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü konusunda yönetim ve teknik heyet temkinli bir tutum sergiliyor. Okan Buruk ile kulüp yöneticilerinin, Duran'ın takım içi dengeyi etkileyebileceği ihtimalini göz önünde bulundurduğu belirtiliyor. Bu nedenle transfer konusunda henüz kesin bir karar verilmiş değil.
YERLİDE HEDEF BELLİ OLDU
Okan Buruk'un yerli forvet adayları arasında ilk sırada Deniz Gül bulunuyor. Ara transfer döneminden bu yana Galatasaray'ın gündeminde yer alan 2004 doğumlu futbolcunun, A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda boy göstermesi bekleniyor. Porto'da forma giyen genç santrfor, geride kalan sezonda çıktığı 44 karşılaşmada 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'ın oyuncunun menajeriyle temaslarını yoğunlaştırdığı, Porto ile de resmi görüşmelere başladığı ifade ediliyor.
TEMASLAR VAR
Deniz Gül transferinin gerçekleşmemesi durumunda alternatif olarak Bertuğ Yıldırım öne çıkıyor. Daha önce 24 yaşındaki golcü için girişimlerde bulunan Galatasaray, Başakşehir'in talep ettiği 10 milyon Euro'nun üzerindeki bonservis bedeli nedeniyle ilerleme kaydedememişti.
Geçen yaz Rennes'den 2.2 milyon Euro karşılığında transfer edilen Bertuğ için İstanbul temsilcisinin istediği rakamın yüksek bulunduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Başakşehir'in bonservis beklentisini daha makul seviyelere çekmesini beklerken, iki genç forvetten birini kadroya katmakta kararlı görünüyor.
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Türk futbolcuların değeri daha da artarken, teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen'in arkasında görev alabilecek iki aday belirlediği öğrenildi.
DURAN'DA YAKLAŞIM TEMKİNLİ
Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe'de forma giyen ve ardından Zenit'e transfer olan Jhon Duran, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. +4 yabancı statüsüne uygun olması nedeniyle değerlendirilen 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü konusunda yönetim ve teknik heyet temkinli bir tutum sergiliyor. Okan Buruk ile kulüp yöneticilerinin, Duran'ın takım içi dengeyi etkileyebileceği ihtimalini göz önünde bulundurduğu belirtiliyor. Bu nedenle transfer konusunda henüz kesin bir karar verilmiş değil.
YERLİDE HEDEF BELLİ OLDU
Okan Buruk'un yerli forvet adayları arasında ilk sırada Deniz Gül bulunuyor. Ara transfer döneminden bu yana Galatasaray'ın gündeminde yer alan 2004 doğumlu futbolcunun, A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda boy göstermesi bekleniyor. Porto'da forma giyen genç santrfor, geride kalan sezonda çıktığı 44 karşılaşmada 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'ın oyuncunun menajeriyle temaslarını yoğunlaştırdığı, Porto ile de resmi görüşmelere başladığı ifade ediliyor.
TEMASLAR VAR
Deniz Gül transferinin gerçekleşmemesi durumunda alternatif olarak Bertuğ Yıldırım öne çıkıyor. Daha önce 24 yaşındaki golcü için girişimlerde bulunan Galatasaray, Başakşehir'in talep ettiği 10 milyon Euro'nun üzerindeki bonservis bedeli nedeniyle ilerleme kaydedememişti.
Geçen yaz Rennes'den 2.2 milyon Euro karşılığında transfer edilen Bertuğ için İstanbul temsilcisinin istediği rakamın yüksek bulunduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Başakşehir'in bonservis beklentisini daha makul seviyelere çekmesini beklerken, iki genç forvetten birini kadroya katmakta kararlı görünüyor.