Beşiktaş'tan ilk temas: Mert Kömür

Augsburg'da forma giyen Mert Kömür Beşiktaş'ın gündeminde.



Önder Özen, 20 yaşındaki oyuncu için Augsburg ile ilk temasları kurdu.



Asıl mevkisi on numara olan Mert Kömür, teknik kapasitesi, oyun görüşü ve gelişime açık yapısıyla dikkat çekiyor.



PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ



Genç futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilirken Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.



