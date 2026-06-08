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Beşiktaş'tan ilk temas: Mert Kömür

Beşiktaş, Augsburg forması giyen genç oyuncu Mert Kömür'ü gündemine aldı.

calendar 08 Haziran 2026 10:03
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan ilk temas: Mert Kömür
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Augsburg'da forma giyen Mert Kömür Beşiktaş'ın gündeminde.

Önder Özen, 20 yaşındaki oyuncu için Augsburg ile ilk temasları kurdu.

Asıl mevkisi on numara olan Mert Kömür, teknik kapasitesi, oyun görüşü ve gelişime açık yapısıyla dikkat çekiyor.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Genç futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilirken Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

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