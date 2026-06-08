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Trabzonspor'un en büyük hayali: Dovbyk

Yıllar önce Trabzonspor'un çok isteyip, alamadığı Artem Dovbyk yine radarda... İtalyan basını, Trabzonspor'un Roma'ya 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Ukraynalı forvetin, hocası Gasperini tarafından takımda düşünülmediği de vurgulandı.

calendar 08 Haziran 2026 09:17
Haber: Fanatik
Trabzonspor'un en büyük hayali: Dovbyk
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Transfere müthiş bir hızla giren ve şu ana kadar 8 takviye gerçekleştiren Trabzonspor'da taraftarı heyecan sardı.

Başkan Ertuğrul Doğan son yaptığı açıklamada "Tecrübeli oyuncular da alacağız. Çıtayı 10 milyon Euro seviyelerine çektik. Belki çok beğendiğimiz, çok emin olduğumuz biri çıkarsa 20 milyon Euro bile verebiliriz. Bu gücümüz var" demişti.

Özellikle sağ kenar ve forvet pozisyonlarına yapılacak transferler merak ediliyor. Augusto satılacağı için yerine alınacak oyuncu konusunda geniş bir liste var. Radardaki isimlerden biri de; Artem Dovbyk... Şampiyonluk sonrasında Fırtına'nın çok istediği Artem Dovbyk'i, o dönemki kulübü Dnipro, Girona'ya satmıştı. 8 milyon Euro'ya İspanyol kulübüne transfer olduktan sonra 2024'te 41 milyon Euro bedelle Roma'nın yolunu tutan Ukraynalı santrforun İtalya serüveni hiç istediği gibi geçmedi.

SAKATLIK SÜRECİ ETKİLEDİ

Geçtiğimiz sezon ciddi bir sakatlık süreci de yaşayan 28 yaşındaki yıldız, 18 maçta 627 dakika forma giydi ve 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. İtalyan basını, Roma Teknik Direktörü Gasperini'nin, Dovbyk'i takımda tutmayı düşünmediğini, oyuncunun bu yaz ayrılabileceğini yazdı. Trabzonspor'un 1.89'luk santrforla ilgilendiği ve 10 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazır olduğu belirtildi.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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