Trabzonspor'un en büyük hayali: Dovbyk

Transfere müthiş bir hızla giren ve şu ana kadar 8 takviye gerçekleştiren Trabzonspor'da taraftarı heyecan sardı.
Başkan Ertuğrul Doğan son yaptığı açıklamada "Tecrübeli oyuncular da alacağız. Çıtayı 10 milyon Euro seviyelerine çektik. Belki çok beğendiğimiz, çok emin olduğumuz biri çıkarsa 20 milyon Euro bile verebiliriz. Bu gücümüz var" demişti.
Özellikle sağ kenar ve forvet pozisyonlarına yapılacak transferler merak ediliyor. Augusto satılacağı için yerine alınacak oyuncu konusunda geniş bir liste var. Radardaki isimlerden biri de; Artem Dovbyk... Şampiyonluk sonrasında Fırtına'nın çok istediği Artem Dovbyk'i, o dönemki kulübü Dnipro, Girona'ya satmıştı. 8 milyon Euro'ya İspanyol kulübüne transfer olduktan sonra 2024'te 41 milyon Euro bedelle Roma'nın yolunu tutan Ukraynalı santrforun İtalya serüveni hiç istediği gibi geçmedi.
SAKATLIK SÜRECİ ETKİLEDİ
Geçtiğimiz sezon ciddi bir sakatlık süreci de yaşayan 28 yaşındaki yıldız, 18 maçta 627 dakika forma giydi ve 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. İtalyan basını, Roma Teknik Direktörü Gasperini'nin, Dovbyk'i takımda tutmayı düşünmediğini, oyuncunun bu yaz ayrılabileceğini yazdı. Trabzonspor'un 1.89'luk santrforla ilgilendiği ve 10 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Başkan Ertuğrul Doğan son yaptığı açıklamada "Tecrübeli oyuncular da alacağız. Çıtayı 10 milyon Euro seviyelerine çektik. Belki çok beğendiğimiz, çok emin olduğumuz biri çıkarsa 20 milyon Euro bile verebiliriz. Bu gücümüz var" demişti.
Özellikle sağ kenar ve forvet pozisyonlarına yapılacak transferler merak ediliyor. Augusto satılacağı için yerine alınacak oyuncu konusunda geniş bir liste var. Radardaki isimlerden biri de; Artem Dovbyk... Şampiyonluk sonrasında Fırtına'nın çok istediği Artem Dovbyk'i, o dönemki kulübü Dnipro, Girona'ya satmıştı. 8 milyon Euro'ya İspanyol kulübüne transfer olduktan sonra 2024'te 41 milyon Euro bedelle Roma'nın yolunu tutan Ukraynalı santrforun İtalya serüveni hiç istediği gibi geçmedi.
SAKATLIK SÜRECİ ETKİLEDİ
Geçtiğimiz sezon ciddi bir sakatlık süreci de yaşayan 28 yaşındaki yıldız, 18 maçta 627 dakika forma giydi ve 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. İtalyan basını, Roma Teknik Direktörü Gasperini'nin, Dovbyk'i takımda tutmayı düşünmediğini, oyuncunun bu yaz ayrılabileceğini yazdı. Trabzonspor'un 1.89'luk santrforla ilgilendiği ve 10 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazır olduğu belirtildi.