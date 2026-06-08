A Milli Futbol Takımı, Arizona'ya geldi

🇹🇷 A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine geldi. pic.twitter.com/s0ppw8hGWI



— Sporxtv (@sporxtv) June 8, 2026

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine geldi.Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekibi taşıyan özel uçak, ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix Uluslararası Havalimanı'na indi.Milliler, otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasındaki konaklayacakları otele geçti. Kafileyi, otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı.A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.