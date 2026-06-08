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Andre Onana, transfer kararını verdi

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın Manchester United'a dönerek sezon öncesi kampına katılacağı ve iyi bir performansla teknik heyetin gözüne girip kadroda yerini sağlamlaştırmayı hedeflediği belirtiliyor.

calendar 08 Haziran 2026 13:39 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 13:40
Fotoğraf: AA
Andre Onana, transfer kararını verdi
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Andre Onana'nın, Manchester United'a geri dönmeye hazırlandığı bildirildi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; oyuncuya yakın kaynaklar Onana'nın İngiliz ekibinin sezon öncesi hazırlık kampına katılmak istediğini belirtildi.

Kamerunlu kalecinin, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek teknik heyeti yeniden ikna etmeyi ve kadroda Senne Lammens'in önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.

Trabzonspor'un ise Onana'yı bir sezon daha kiralamaya sıcak baktığı, ancak nihai kararın 2028 yılına kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan oyuncuya ait olacağı iddia edildi.

33 MAÇTA GÖREV ALDI

Andre Onana, Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon 33 maçta görev almıştı.

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