Kadın Milli Takım, Malta deplasmanında

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında salı günü Malta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



MFA Centenary Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.



Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında sahasında Kuzey İrlanda'yı 2-1 yenerek puanını 10'a yükseltti ve ikinciliği garantileyerek play-off oynama hakkı elde etti.



2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk tur kura çekimi, 18 Haziran'da Nyon'daki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.



Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları, 5-13 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bu turu geçen takımlar ise ikinci tur play-off aşamasına yükselecek.



