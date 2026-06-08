Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Luis Suarez: "Tüm odağım milli takımda"

Kolombiyalı golcü Luis Suarez, Fenerbahçe iddiaları sonrası geleceğiyle ilgili konuşmazken, tüm odağının Kolombiya Milli Takımı ve Dünya Kupası sürecinde olduğunu vurguladı.

calendar 08 Haziran 2026 12:45 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 13:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Luis Suarez: 'Tüm odağım milli takımda'
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News

Sporting'in golcüsü Luis Suarez'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki iddialar, kulüp başkan adaylarından Hakan Safi'nin seçimleri kazanması halinde oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıklamasının ardından gündeme bomba gibi düşmüştü. 

Ancak pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Aziz Yıldırım'ın zafere ulaşmasıyla birlikte, 28 yaşındaki golcünün İstanbul'a transfer olma ihtimali de ortadan kalktı.

Sporting Başkanı Frederico Varandas da daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katabilmesi için 80 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Transfer iddialarının ardından gözler Luis Suarez'e çevrilirken, deneyimli futbolcu milli takım kampında geleceğiyle ilgili mesaj niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"TÜM ODAĞIMIZ MİLLİ TAKIMDA" 

Kolombiya Milli Takımı'nın ABD'nin San Diego kentinde Ürdün'ü 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve devre arasında oyundan alınan Suarez, karşılaşmanın ardından konuştu.

Yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"İstekliyim ve açım. Buradaki herkes gibi bu maçlara başlamak ve ülkemizi temsil etmek için büyük bir motivasyona sahibim. Ülkemizi temsil edebildiğimiz için hepimiz çok şanslıyız. 50 milyondan fazla Kolombiyalıyı temsil etmek büyük bir istek, arzu ve mutluluk kaynağı."

"SAHA DIŞINDAKİ ŞEYLERİ DÜŞÜNMEYİ BIRAKMALIYIZ"

Takım içindeki birlik ve beraberliğin önemine de değinen Suárez, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: 

"Birlik içinde olmalıyız. Şimdi her zamankinden daha fazla, saha dışındaki şeyleri düşünmeyi bırakmalı ve onları dışarıda bırakmalıyız. Sahada ise 50 milyon kalp gibi, bayrağımız ve renklerimiz için mücadele etmeliyiz."

TRANSFER İDDİALARINA DEĞİNMEDİ

Luis Suarez, yaptığı açıklamalarda transfer söylentileri, geleceği veya kulüp kariyeriyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Kolombiyalı golcü, tüm odağının Kolombiya Milli Takımı ve Dünya Kupası süreci olduğunu vurgulayarak transfer spekülasyonlarına kapıyı kapattı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Luis Suarez:
Luis Suarez: "Tüm odağım milli takımda"
A Milli Futbol Takımı, Arizona
A Milli Futbol Takımı, Arizona'ya geldi
Danimarkalı futbolcu Eriksen, hazırlık maçında fenalaştı
Danimarkalı futbolcu Eriksen, hazırlık maçında fenalaştı
Şenol Güneş
Şenol Güneş'ten A Milli Takım için açıklama
Dietmar Hamann:
Dietmar Hamann: "Almanya'nın kaderi Leroy Sane"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön