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Aliağa Petkimspor Thomas Akyazılı'yı açıkladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Thomas Akyazılı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 08 Haziran 2026 12:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Aliağa Petkimspor Thomas Akyazılı'yı açıkladı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Thomas Akyazılı ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Belçika Milli Takımı tecrübesi bulunan milli guardı kadrosuna kattığını açıkladı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Transfer gelişmesini resmi bir bilgilendirmeyle duyuran kulüp, oyuncunun takımın hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kariyerinde daha önce Antwerp Giants, Karşıyaka ve Erokspor formaları giyen Belçika Milli Takımı tecrübesine sahip milli guard Thomas Akyazılı, 'birlikte hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı."

Thomas Akyazılı, kariyeri boyunca daha önce Antwerp Giants, Karşıyaka ve Erokspor takımlarında forma giymişti.

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