Sultanlar, VNL ilk etabı 11. bitirdi

Takım O G M P 1 Brezilya



4 4 0 11 2 Japonya



4 4 0 11 3 İtalya



4 3 1 10 4 Çekya



4 3 1 9 5 ABD



4 3 1 8 6 Çin



4 3 1 8 7 Polonya



4 3 1 7 8 Kanada



4 2 2 7 9 Hollanda



4 2 2 6 10 Belçika



4 2 2 5 11 Türkiye



4 2 2 5 12 Sırbistan



4 1 3 5 13 Almanya



4 1 3 4 14 Fransa



4 1 3 3 15 Ukrayna



4 1 3 3 16 Bulgaristan



4 1 3 3 17 Tayland



4 0 4 2 18 Dominik Cumhuriyeti



4 0 4 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi.Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaştı.İlk maçını Dominik Cumhuriyeti takımına karşı 3-2 skorla kazanan milliler, Hollanda ile yaptığı ikinci karşılaşmasını 3-0 kaybetti.A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya karşı 3-1 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise Bulgaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda elde ettiği 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.Milliler, 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara oynanacak 2. etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle: