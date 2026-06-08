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Sultanlar, VNL ilk etabı 11. bitirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ilk etabını 11. sırada tamamladı.

calendar 08 Haziran 2026 11:37
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Sultanlar, VNL ilk etabı 11. bitirdi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi.

Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaştı.

İlk maçını Dominik Cumhuriyeti takımına karşı 3-2 skorla kazanan milliler, Hollanda ile yaptığı ikinci karşılaşmasını 3-0 kaybetti.

A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya karşı 3-1 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise Bulgaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda elde ettiği 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.

Milliler, 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara oynanacak 2. etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.

VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:

 TakımOGMP
1 Brezilya

 4 4 0 11
2 Japonya

 4 4 0 11
3 İtalya

 4 3 1 10
4 Çekya

 4 3 1 9
5 ABD

 4 3 1 8
6 Çin

 4 3 1 8
7 Polonya

 4 3 1 7
8 Kanada

 4 2 2 7
9 Hollanda

 4 2 2 6
10 Belçika

 4 2 2 5
11 Türkiye

 4 2 2 5
12 Sırbistan

 4 1 3 5
13 Almanya

 4 1 3 4
14 Fransa

 4 1 3 3
15 Ukrayna

 4 1 3 3
16 Bulgaristan

 4 1 3 3
17 Tayland

 4 0 4 2
18 Dominik Cumhuriyeti

 4 0 4 1
 
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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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