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Beşiktaş'tan Salih Özcan hamlesi! Menajeri ile iletişime geçildi

Salih Özcan için yeniden harekete geçen Beşiktaş, milli futbolcuyla temaslarını hızlandırdı. İşte detaylar...

calendar 08 Haziran 2026 12:24
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Salih Özcan hamlesi! Menajeri ile iletişime geçildi
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Borussia Dortmund'la sözleşmesi biten Salih Özcan, Beşiktaş'ın transferdeki öncelikleri arasında yer alıyor.

Orta sahayı kaptan Orkun Kökçü ile uyum içinde oynayabilecek deneyimli bir isimle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Salih'le bir süredir anlaşma zemini arıyor.

MENJERİ İLE KONUŞULDU 

A Milli Takım'la birlikte ABD kampında bulunan 28 yaşındaki Salih'in menajerleriyle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde başarılı futbolcuya 3 yıllık imza attırılacağı aktarıldı.

Beşiktaş ara transfer döneminde Salih Özcan'a resmen talip olmuştu. Borussia Dortmund'un 2.5 milyon euro bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferden vazgeçilmişti.

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