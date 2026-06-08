Borussia Dortmund'la sözleşmesi biten Salih Özcan, Beşiktaş'ın transferdeki öncelikleri arasında yer alıyor.
Orta sahayı kaptan Orkun Kökçü ile uyum içinde oynayabilecek deneyimli bir isimle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Salih'le bir süredir anlaşma zemini arıyor.
MENJERİ İLE KONUŞULDU
A Milli Takım'la birlikte ABD kampında bulunan 28 yaşındaki Salih'in menajerleriyle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde başarılı futbolcuya 3 yıllık imza attırılacağı aktarıldı.
Beşiktaş ara transfer döneminde Salih Özcan'a resmen talip olmuştu. Borussia Dortmund'un 2.5 milyon euro bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferden vazgeçilmişti.
Beşiktaş'tan Salih Özcan hamlesi! Menajeri ile iletişime geçildi
Salih Özcan için yeniden harekete geçen Beşiktaş, milli futbolcuyla temaslarını hızlandırdı. İşte detaylar...
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Borussia Dortmund'la sözleşmesi biten Salih Özcan, Beşiktaş'ın transferdeki öncelikleri arasında yer alıyor.
Borussia Dortmund'la sözleşmesi biten Salih Özcan, Beşiktaş'ın transferdeki öncelikleri arasında yer alıyor.
Beşiktaş
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|Gençlerbirliği
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|Eyüpspor
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|Karagümrük
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