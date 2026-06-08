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Arda Güler dev isimleri geride bıraktı

CIES açıkladı: Arda Güler kendi mevkisinde dünyanın en değerli futbolcusu oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbolcuların mevkilerine göre güncel piyasa değerlerini raporladı. Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, ofansif orta saha pozisyonunda dünyanın en pahalı oyuncusu unvanını elde etti.

calendar 08 Haziran 2026 13:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Arda Güler dev isimleri geride bıraktı
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbol dünyasında merakla beklenen oyuncu piyasa değerleri listesini güncelledi. Son açıklanan verilere göre, İspanya'nın Real Madrid takımında ve A Milli Takım'da sergilediği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, kendi mevkisinde dünyanın en değerli oyuncusu olarak zirveye yerleşti.



BELLINGHAM VE WIRTZ'I GERİDE BIRAKTI

Ofansif orta saha pozisyonunda hazırlanan güncel raporda Arda Güler, dünya futbolunun önde gelen genç yıldızlarını geride bırakmayı başardı. Milli futbolcu, Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz ve Real Madrid'den takım arkadaşı olan Jude Bellingham gibi yüksek piyasa değerine sahip isimleri sollayarak listenin ilk sırasına yerleşti.



İŞTE OFANSİF ORTA SAHANIN EN DEĞERLİ ÜÇ İSMİ

CIES tarafından yayımlanan rapora göre, ofansif orta saha pozisyonunda dünya futbolunun en yüksek piyasa değerine sahip ilk 3 futbolcusu ve güncel değerleri şu şekilde sıralandı:

Arda Güler: 124.8 milyon euro
Florian Wirtz: 124.1 milyon euro
Jude Bellingham: 120.3 milyon euro

Milli futbolcu Arda Güler'in henüz 21 yaşında ulaştığı bu piyasa değeri ve listenin birinci sırasında yer alması, uluslararası spor medyasında da geniş bir şekilde yer buldu.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
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