Arda Güler dev isimleri geride bıraktı

-"Manuel Neuer'e frikikten gol atmak nasıl bir his?"



🎙Arda Güler: "O an kalede kimin olduğundan ziyade hissiyatım önemliydi. Frikik olduğunda çok isteyerek topu aldım. İlk golü de ben atmıştım, yanıyordum yani!" pic.twitter.com/ZCuMdpIiYa https://t.co/W78aSNJ6Ge



— Sporx (@sporx) May 26, 2026

BELLINGHAM VE WIRTZ'I GERİDE BIRAKTI



İŞTE OFANSİF ORTA SAHANIN EN DEĞERLİ ÜÇ İSMİ

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbol dünyasında merakla beklenen oyuncu piyasa değerleri listesini güncelledi. Son açıklanan verilere göre, İspanya'nın Real Madrid takımında ve A Milli Takım'da sergilediği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, kendi mevkisinde dünyanın en değerli oyuncusu olarak zirveye yerleşti.Ofansif orta saha pozisyonunda hazırlanan güncel raporda Arda Güler, dünya futbolunun önde gelen genç yıldızlarını geride bırakmayı başardı. Milli futbolcu, Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz ve Real Madrid'den takım arkadaşı olan Jude Bellingham gibi yüksek piyasa değerine sahip isimleri sollayarak listenin ilk sırasına yerleşti.CIES tarafından yayımlanan rapora göre, ofansif orta saha pozisyonunda dünya futbolunun en yüksek piyasa değerine sahip ilk 3 futbolcusu ve güncel değerleri şu şekilde sıralandı:Arda Güler: 124.8 milyon euroFlorian Wirtz: 124.1 milyon euroJude Bellingham: 120.3 milyon euroMilli futbolcu Arda Güler'in henüz 21 yaşında ulaştığı bu piyasa değeri ve listenin birinci sırasında yer alması, uluslararası spor medyasında da geniş bir şekilde yer buldu.