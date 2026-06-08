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Türkiye ile İtalya arasında tekvando iş birliği

Türkiye Tekvando Federasyonu ile İtalya Tekvando Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

calendar 08 Haziran 2026 12:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye ile İtalya arasında tekvando iş birliği
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Türkiye Tekvando Federasyonu ile İtalya Tekvando Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Federasyonun açıklamasına göre başkent Roma'daki 2026 Dünya Tekvando Grand Prix'si sırasında imzalanan protokole, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ile İtalya Tekvando Federasyonu Başkanı Angelo Cito imza attı.

Dört yıl süreyle yürürlükte olacak protokol, uluslararası eğitim kampları, Erasmus+ projeleri, gençlik hareketlilik programları, para tekvando çalışmaları ve spor teknolojileri alanlarında ortak faaliyetleri kapsayacak.

Protokolle iki ülke federasyonu arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, uluslararası projelerde ortak hareket ve tekvandonun gelişimine katkı hedefleniyor.

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