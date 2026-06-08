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Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı: Aaron Wan-Bissaka

Everton Teknik Direktörü David Moyes, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Aaron Wan-Bissaka transferi için harekete geçti.

calendar 08 Haziran 2026 11:40
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı: Aaron Wan-Bissaka
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Everton Teknik Direktörü David Moyes'un, Fenerbahçe'nin de takip ettiği Aaron Wan-Bissaka transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

İngiliz basınından Matt Kemp'in haberine göre, Everton'ın oyuncuya Premier League seviyesindeki eski maaşına yakın bir teklif sunabileceği belirtildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin de oyuncuyu yakından takip ettiği ve bu durumun Everton cephesinde transfer sürecini hızlandırdığı ifade edildi.

David Moyes'un uzun süredir beğendiği Wan-Bissaka'yı kaçırmak istemediği, 15 milyon sterlinlik bonservis bedelinin de Everton tarafından makul görüldüğü aktarıldı.

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