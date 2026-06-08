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Motodrag Şampiyonası'nda zirvenin sahipleri belli oldu

Antalya Kepez'de düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları tamamlandı.

calendar 08 Haziran 2026 15:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Motodrag Şampiyonası'nda zirvenin sahipleri belli oldu
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Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kepez Belediyesi'nin işbirliğiyle Antalya'da düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları sona erdi. İki gün süren organizasyonda motosikletlerin yüksek hızdaki performansları izleyicilerden büyük ilgi görürken, yarışlar sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.



FARKLI KATEGORİLERDE KIYASIYA MÜCADELE

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen şampiyonada yarışlar; süper street, pro street, street 2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300, standart 300 ve kadınlar olmak üzere çeşitli motor gücü sınıflarına ayrılan kategorilerde yapıldı. Sporcuların pist üzerinde yüksek hızda sergilediği performanslar, tribünleri dolduran sporseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.



ZİRVENİN SAHİPLERİ ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

İki günlük zorlu yarış takviminin ardından kendi kategorilerinde rakiplerini geride bırakan isimler zirveye yerleşti. Muhammet Kamil Kırbaş, hem pro street hem de süper street kategorilerinde birincilik ipini göğüsleyerek organizasyona damga vurdu. Pro 200 kategorisinde Ferdi Can Çoraplı, pro 300'de ise Nurullah Deniz birinci olurken; kadınlar kategorisinin kazananı Gülsen Acar oldu.

Diğer klasmanlarda ise standart 1'de Ömer Faruk Özek, standart 2'de Abdülkadir Deniz, street 600'de Mehmet Karakuş ve street 2'de Ahmet Yoksulabakan birincilik elde eden isimler olarak kayıtlara geçti. Şampiyona, yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ve dereceye giren sporculara kupalarının takdim edildiği ödül töreniyle sona erdi.

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