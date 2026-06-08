Real Madrid'den Julian Alvarez sürprizi!

İspanya'da yaz transfer dönemine damga vurabilecek bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'nın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Julian Alvarez için bu kez Real Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü.
Sky Sports DE'nin haberine göre; Real Madrid, Arjantinli golcünün transfer şartlarını öğrenmek adına girişimlerde bulundu. Eflatun-beyazlıların, Atletico Madrid forması giyen yıldız oyuncu hakkında bilgi topladığı belirtildi.
150 MİLYON EURO İDDİASI
Haberde, Atletico Madrid'in kadrosunu güçlendirmek için transfer bütçesi oluşturmayı hedeflediği ve Julian Alvarez için gelecek yaklaşık 150 milyon euroluk bir teklife sıcak bakabileceği ifade edildi.
Kulüp başkanı Florentino Perez'in kısa süre içerisinde bir futbolcu için rekor seviyede teklif yapmayı planladığını açıklaması da bu iddiaları güçlendiren detaylar arasında gösterildi.
BARCELONA'NIN HEDEFİYDİ
Julian Alvarez'in adı uzun süredir Barcelona ile anılıyordu. Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı hücum hattı için öncelikli hedef olarak belirlediği belirtilirken, daha önce yapılan yaklaşık 100 milyon euroluk teklifi Atletico Madrid geri çevirdi.
Ancak Madrid temsilcisinin oyuncuyu doğrudan ezeli rakibine satmak istememesi nedeniyle transfer sürecinin çıkmaza girdiği aktarıldı.
REAL MADRID'DEN SÜRPRİZ HAMLE
Sky Sports muhabiri Patrick Berger'in haberine göre Real Madrid yöneticileri, Alvarez transferinin gerçekleşme ihtimalini araştırmaya başladı.
Normal şartlarda Atletico Madrid'den oyuncu transfer etmeyi tercih etmeyen Real Madrid'in, bu kez yıldız golcü için istisna yapabileceği kaydedildi.
Julian Alvarez'in olası transferi halinde Real Madrid'in hücum hattında önemli değişiklikler yaşanabileceği ifade edildi.
İddialara göre Alvarez'in santrfor pozisyonunda görev alması durumunda, Kylian Mbappe yeniden sol kanada geçebilir. Fransız yıldızın en verimli olduğu bölgenin sol kanat olduğu belirtilirken, bu senaryoda Vinicius Junior'ın pozisyonunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
KARARI BEKLENİYOR
Haberde, Julian Alvarez'in önceliğinin Barcelona olduğu ileri sürülürken, Real Madrid seçeneğine nasıl baktığının henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.
Real Madrid'den Julian Alvarez sürprizi!
İspanya'da yaz transfer dönemine damga vurabilecek bir gelişme yaşandı. Barcelona'nın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Julian Alvarez için bu kez Real Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü.
İspanya'da yaz transfer dönemine damga vurabilecek bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'nın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Julian Alvarez için bu kez Real Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü.
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