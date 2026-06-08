08 Haziran
Hollanda-Özbekistan
21:45
08 Haziran
Moritanya-Niger
22:00
08 Haziran
Fransa-Kuzey İrlanda
22:10
09 Haziran
Peru-İspanya
05:00
08 Haziran
FC KTP-Haka
18:30

Milan, Mateta için yeniden devrede!

Milan, Mateta transferi için yeniden devrede. İtalyan devi, Crystal Palace'ın Fransız golcüsünü Dünya Kupası öncesinde kadrosuna katmak isterken, transferin 35 milyon euronun altında bir bedelle sonuçlanabileceği öne sürüldü.

calendar 08 Haziran 2026 14:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Milan, Mateta için yeniden devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


İtalya Serie A devi Milan, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta için yeniden harekete geçti. 

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, geçtiğimiz kış transfer döneminde sonuçsuz kalan Jean-Philippe Mateta transferini yeniden gündemine aldı. Kırmızı-siyahlıların, 28 yaşındaki Fransız golcüyü Dünya Kupası öncesinde kadrosuna katmak istediği belirtildi.

KIŞIN SON ANDA İPTAL OLMUŞTU

Kış transfer döneminde taraflar arasında yürütülen görüşmelerin, oyuncunun dizindeki rahatsızlık nedeniyle sağlık kontrollerinde yaşanan sorunlar sonrası son anda iptal olduğu hatırlatıldı. Ancak Mateta'nın söz konusu sakatlığı tamamen atlattığı ve son sağlık kontrollerinde herhangi bir probleme rastlanmadığı ifade edildi.

SEZONU KUPA VE GOLLE TAMAMLADI

Fransız santrfor, geride kalan sezonda Premier Lig'de 12 gole imza atarken, UEFA Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'ya karşı attığı golle takımına kupayı kazandırdı. Başarılı performansı sonrası Mateta, Didier Deschamps'ın Dünya Kupası için açıkladığı Fransa Milli Takımı kadrosunda da kendisine yer buldu.

Transferin mali boyutuna ilişkin ise Crystal Palace'ın birkaç ay önce talep ettiği 35 milyon euroluk bonservis bedelinin altında bir rakama anlaşma sağlanabileceği öne sürüldü.

Öte yandan Tuttosport ve Il Tirreno'nun haberlerine göre, Crystal Palace ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Mateta'nın, teknik direktörü Oliver Glasner ile birlikte Milan'ın yolunu tutabileceği belirtildi. Milan'ın teknik direktörlük görevi için Glasner ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği aktarılırken, Fransız golcünün de kulüpte planlanan yeniden yapılanmanın hücum hattındaki en önemli parçalarından biri olarak görüldüğü kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.