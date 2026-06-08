İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini sesleri
2026 Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteremeyen İtalya Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Roberto Mancini'nin getirileceği iddia edildi.
İtalya Futbol Federasyonu bir yandan yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken diğer yandan ise Milli Takım'ın yeni teknik direktörü için arayışlarına devam ediyordu.
Son günlerde Roberto Mancini ve Napoli'den ayrılan Antonio Conte'nin isimleri ön plana çıkmıştı. İtalyan basınında yer alan iddialara göre; Mancini, Gök Mavililerin yeni teknik direktörü olacak.
Federasyon seçimlerinden sonra karar resmi olarak duyurulacak.
Roberto Mancini daha önce de çalıştırdığı İtalya Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.
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|Tunus
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|Mısır
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|İran
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|4
|Yeni Zelanda
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|Suudi Arabistan
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|Uruguay
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|Irak
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|Norveç
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|Senegal
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|Arjantin
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|Kolombiya
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|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
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|3
|Portekiz
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|4
|Özbekistan
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|Av.
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|1
|Hırvatistan
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|2
|İngiltere
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|3
|Gana
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|Panama
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