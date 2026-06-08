08 Haziran
Hollanda-Özbekistan
21:45
08 Haziran
Moritanya-Niger
22:00
08 Haziran
Fransa-Kuzey İrlanda
22:10
09 Haziran
Peru-İspanya
05:00
08 Haziran
FC KTP-Haka
18:30

GESFED Başkanı Yıldırım: Dünya Şampiyonası'nda inşallah final oynayacağız

TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESFED) Başkanı Ayhan Yıldırım, Çin'de düzenlenecek Goalball Dünya Şampiyonası öncesi yaptığı açıklamada, "Eleme gruplarında 2 takımımız da kendi gruplarında şampiyon olarak çıkacak, çeyrek final ve final diye gideceğiz' dedi.

calendar 08 Haziran 2026 14:51 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 14:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
GESFED Başkanı Yıldırım: Dünya Şampiyonası'nda inşallah final oynayacağız
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Kadın ve Erkek Goalball Milli takımları, Çin'in Hangzhou kentinde gerçekleştirilecek olan 2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası hazırlıklarını burada yaptığı ilk antrenmanla sürdürdü. Milli takımların antrenman programlarını takip eden Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun mevcut başkanı Ayhan Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na(DHA) açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, takımların 5-6 aydır yoğun bir kamp sürecinden geçtiğini ifade ederek, "Son Avrupa şampiyonu olan erkek milli takımımızla birlikte biz buradayız. Tabi Avrupa Şampiyonasından sonraki süreçte çok şükür kazasız belasız ve kendi performanslarının üzerine koyarak geldiler. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şunun da bilinmesini istiyorum. Yani şimdi Goalball branşımız dünyada çok ülkenin yapmış olduğu ve ligleri olan bir spor. Burada biz A grubundayız. Bu en üst düzey organizasyon fakat C ve B gibi alt ligler de var. Dünyada bir ülke eğer bunu başarmak istiyorsa C grubundan başlaması gerekiyor. Bizim çok şükür dünya sıralamasında kadınlarımız en üst ligin en üst aşamasında dünya lideri olarak buraya geldi ve erkek Goalball takımımızda dünya sıralamasında ilk 8'e buraya geldi. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi Dünya Şampiyonası'nda da hem kadınlarda hem erkeklerde dünya şampiyonu olarak ülkemize dönmek nasip olur. Bu sporun her türlü sonucu var. Ancak buraya bizler favori olarak geldik. Kadınlarımız bilindiği üzere 3 kez üst üste paralimpik şampiyonu olmuş bir takım. Son dünya şampiyonu, son Avrupa şampiyonu olmuş bir ekip. Erkeklerimiz de son Dünya Şampiyonası'nda 5'inci olmuşlardı. Kota imkanı alamamışlardı ve Paris'te yoklardı. Ancak burada bu turnuvanın sonucunda final oynamaları durumunda Los Angeles vizesini cebimize koymuş olacağız. 2 takımımıza da güveniyoruz" diye konuştu.

'ÜST DÜZEY BİR PERFORMANSLA BURAYA GELDİK'

Yıldırım, rakiplerini en iyi performanslarına ve katıldıkları turnuvalara göre değerlendirdiklerini kaydederek, "Ancak bizde farklı bir durum daha var. Bir önceki organizasyonda göz muayenesini de geçmiş olup da şimdi göz muayenesi geçemeyenler de olabiliyor. Çok şükür bizde böyle bir şey yok. Hepimiz sınıflandırmamızı aldık. Sporu bırakanlar var. Sporcularımıza, 'Siz kendinizden emin olun ve performansınızı bilin ve aynı ciddiyetle devam edin' diyoruz. Fakat rakiplerin durumlarını şu an bilmiyoruz. Biz üst düzey bir performansla buraya geldik. Hem kadın hem erkek milli takımımız. Bugün de ilk antrenmanlarımızı yapacağız. Aynı zamanda da inşallah eleme gruplarında 2 takımımız da kendi gruplarında şampiyon olarak çıkıp 'çeyrek final ve final diye gideceğiz' diye ümit ediyorum" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.