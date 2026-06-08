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Dünya Kupası'nın baba oğulları

Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Youri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcular, babalarının izinden giderek Dünya Kupası'nda mücadele etti.

calendar 08 Haziran 2026 15:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası'nın baba oğulları
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Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı.

Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar, bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti.

Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Youri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi.

Dünya Kupası'na katılan baba ve oğulları şöyle:

Baba

 Kupa

 Takım

 Oğlu

 Kupa

 Takım
Luis Perez

 1930 Meksika Mario Perez 1950 Meksika
Martin Vantolra

 1934

 İspanya

 Jose Vantolra

 1970

 Meksika
Roger Rio

 1934

 Fransa

 Patrice Rio

 1978

 Fransa
Domingos da Guia

 1938

 Brezilya

 Ademir da Guia

 1974

 Brezilya
Vicente Asensi

 1950

 İspanya

 J.Manuel Asensi

 1978

 İspanya
Tomas Balcazar

 1954

 Meksika

 J. Hernandez Gutierrez

 1986

 Meksika
Cesare Maldini

 1962

 İtalya

 Paolo Maldini

 1990, 1994, 1998, 2002

 İtalya
M.Sanchis Martinez

 1966

 İspanya

 M.Sanchis Hontiyuelo

 1990

 İspanya
Jean Djorkaeff

 1966

 Fransa

 Youri Djorkaeff

 1998, 2002

 Fransa
Miguel Reina

 1966

 İspanya

 Pepe Reina

 2006, 2010, 2014, 2018

 İspanya
Pablo Forlan

 1966, 1974

 Uruguay

 Diego Forlan

 2002, 2010, 2014

 Uruguay
Nicolea Lupescu

 1970

 Romanya

 Ionut Lupescu

 1990, 1994

 Romanya
Jan Verheyen

 1970

 Belçika

 Gert Verheyen

 1998, 2002

 Belçika
Julio Montero Castillo

 1970, 1974

 Uruguay

 Paolo Montero

 2002

 Uruguay
Roy Andersson

 1978

 İsveç

 Patrik Andersson

 1994, 2002

 İsveç
Roy Andersson

 1978

 İsveç

 Daniel Andersson

 2002, 2006

 İsveç
Anders Linderoth

 1978

 İsveç

 Tobias Linderoth

 2002, 2006

 İsveç
Miguel Angel Alonso

 1982

 İspanya

 Xabi Alonso

 2006, 2010, 2014

 İspanya
Jan Kozak

 1982

 Çekoslovakya

 Jan Kozak

 2010

 Slovakya
Wlodzimierz Smolarek

 1982, 1986

 Polonya

 Euzebiusz Smolarek

 2006

 Polonya
Cha Bum-kun

 1986

 Güney Kore

 Cha Du-ri

 2002, 2010

 Güney Kore
J.Hernandez Gutierrez

 1986

 Meksika

 Javier Hernandez

 2010, 2014, 2018

 Meksika
Vladimir Weiss

 1990

 Çekoslovakya

 Vladimir Weiss

 2010

 Slovakya
Alexander Guimaraes

 1990

 Kosta Rika

 Celso Borges

 2014, 2018, 2022

 Kosta Rika
Danny Blind

 1990, 1994

 Hollanda

 Daley Blind

 2014, 2022

 Hollanda
Peter Schmeichel

 1998

 Danimarka

 Kasper Schmeichel

 2018, 2022

 Danimarka
Mazinho

 1990, 1994

 Brezilya

 Thiago Alcantara

 2018

 İspanya
Lilian Thuram

 1998, 2002, 2006 Fransa Marcus Thuram 2022 Fransa
Claudio Reyna

 1994, 1998, 2002, 2006 ABD Giovanni Reyna 2022 ABD

- Aile boyu Dünya Kupası serüveni 

Javier Hernandez, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda ailesinin 3. kuşak temsilcisi olarak Meksika Milli Takımı'nın formasını giydi.

Hernandez, babasından 24, büyükbabasından da 56 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı yakaladı.

Brezilya 2014 ve Rusya 2018'de de Meksika Milli Takımı'nda forma giyen Hernandez'in büyükbabası Tomas Balcazar 1954 Dünya Kupası'nda, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986 Dünya Kupası'nda milli takım adına mücadele etti.

- Babaları teknik direktör olanlar

Dünya Kupası'nda bazı futbolcuların teknik direktörlüklerini babaları yaptı.

Babalarının yönetiminde Dünya Kupası maçlarına çıkan futbolcular şunlar:

Teknik direktör

 Futbolcu

 Ülke

 Tarih
Ondino Viera

 Milton Viera

 Uruguay

 1966
Cesare Maldini

 Paolo Maldini

 İtalya

 1998
Zlatko Kranjcar

 Niko Kranjcar

 Hırvatistan

 2006
Vladimir Weiss

 Vladimir Weiss

 Slovakya

 2010
Bob Bradley

 Michael Bradley

 ABD

 2010
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Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın lideri Brezilya
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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