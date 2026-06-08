Dünya Kupası'nın baba oğulları

Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı.
Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar, bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti.
Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Youri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi.
Dünya Kupası'na katılan baba ve oğulları şöyle:
| Baba
| Kupa
| Takım
| Oğlu
| Kupa
| Takım
| Luis Perez
|1930
|Meksika
|Mario Perez
|1950
|Meksika
| Martin Vantolra
| 1934
| İspanya
| Jose Vantolra
| 1970
| Meksika
| Roger Rio
| 1934
| Fransa
| Patrice Rio
| 1978
| Fransa
| Domingos da Guia
| 1938
| Brezilya
| Ademir da Guia
| 1974
| Brezilya
| Vicente Asensi
| 1950
| İspanya
| J.Manuel Asensi
| 1978
| İspanya
| Tomas Balcazar
| 1954
| Meksika
| J. Hernandez Gutierrez
| 1986
| Meksika
| Cesare Maldini
| 1962
| İtalya
| Paolo Maldini
| 1990, 1994, 1998, 2002
| İtalya
| M.Sanchis Martinez
| 1966
| İspanya
| M.Sanchis Hontiyuelo
| 1990
| İspanya
| Jean Djorkaeff
| 1966
| Fransa
| Youri Djorkaeff
| 1998, 2002
| Fransa
| Miguel Reina
| 1966
| İspanya
| Pepe Reina
| 2006, 2010, 2014, 2018
| İspanya
| Pablo Forlan
| 1966, 1974
| Uruguay
| Diego Forlan
| 2002, 2010, 2014
| Uruguay
| Nicolea Lupescu
| 1970
| Romanya
| Ionut Lupescu
| 1990, 1994
| Romanya
| Jan Verheyen
| 1970
| Belçika
| Gert Verheyen
| 1998, 2002
| Belçika
| Julio Montero Castillo
| 1970, 1974
| Uruguay
| Paolo Montero
| 2002
| Uruguay
| Roy Andersson
| 1978
| İsveç
| Patrik Andersson
| 1994, 2002
| İsveç
| Roy Andersson
| 1978
| İsveç
| Daniel Andersson
| 2002, 2006
| İsveç
| Anders Linderoth
| 1978
| İsveç
| Tobias Linderoth
| 2002, 2006
| İsveç
| Miguel Angel Alonso
| 1982
| İspanya
| Xabi Alonso
| 2006, 2010, 2014
| İspanya
| Jan Kozak
| 1982
| Çekoslovakya
| Jan Kozak
| 2010
| Slovakya
| Wlodzimierz Smolarek
| 1982, 1986
| Polonya
| Euzebiusz Smolarek
| 2006
| Polonya
| Cha Bum-kun
| 1986
| Güney Kore
| Cha Du-ri
| 2002, 2010
| Güney Kore
| J.Hernandez Gutierrez
| 1986
| Meksika
| Javier Hernandez
| 2010, 2014, 2018
| Meksika
| Vladimir Weiss
| 1990
| Çekoslovakya
| Vladimir Weiss
| 2010
| Slovakya
| Alexander Guimaraes
| 1990
| Kosta Rika
| Celso Borges
| 2014, 2018, 2022
| Kosta Rika
| Danny Blind
| 1990, 1994
| Hollanda
| Daley Blind
| 2014, 2022
| Hollanda
| Peter Schmeichel
| 1998
| Danimarka
| Kasper Schmeichel
| 2018, 2022
| Danimarka
| Mazinho
| 1990, 1994
| Brezilya
| Thiago Alcantara
| 2018
| İspanya
| Lilian Thuram
|1998, 2002, 2006
|Fransa
|Marcus Thuram
|2022
|Fransa
| Claudio Reyna
|1994, 1998, 2002, 2006
|ABD
|Giovanni Reyna
|2022
|ABD
- Aile boyu Dünya Kupası serüveni
Javier Hernandez, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda ailesinin 3. kuşak temsilcisi olarak Meksika Milli Takımı'nın formasını giydi.
Hernandez, babasından 24, büyükbabasından da 56 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı yakaladı.
Brezilya 2014 ve Rusya 2018'de de Meksika Milli Takımı'nda forma giyen Hernandez'in büyükbabası Tomas Balcazar 1954 Dünya Kupası'nda, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986 Dünya Kupası'nda milli takım adına mücadele etti.
- Babaları teknik direktör olanlar
Dünya Kupası'nda bazı futbolcuların teknik direktörlüklerini babaları yaptı.
Babalarının yönetiminde Dünya Kupası maçlarına çıkan futbolcular şunlar:
| Teknik direktör
| Futbolcu
| Ülke
| Tarih
| Ondino Viera
| Milton Viera
| Uruguay
| 1966
| Cesare Maldini
| Paolo Maldini
| İtalya
| 1998
| Zlatko Kranjcar
| Niko Kranjcar
| Hırvatistan
| 2006
| Vladimir Weiss
| Vladimir Weiss
| Slovakya
| 2010
| Bob Bradley
| Michael Bradley
| ABD
| 2010