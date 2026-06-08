Dünya Kupası'nın baba oğulları

Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı.



Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar, bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti.



Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Youri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi.



Dünya Kupası'na katılan baba ve oğulları şöyle:





Baba



Kupa



Takım



Oğlu



Kupa



Takım



Luis Perez



1930 Meksika Mario Perez 1950 Meksika Martin Vantolra



1934



İspanya



Jose Vantolra



1970



Meksika



Roger Rio



1934



Fransa



Patrice Rio



1978



Fransa



Domingos da Guia



1938



Brezilya



Ademir da Guia



1974



Brezilya



Vicente Asensi



1950



İspanya



J.Manuel Asensi



1978



İspanya



Tomas Balcazar



1954



Meksika



J. Hernandez Gutierrez



1986



Meksika



Cesare Maldini



1962



İtalya



Paolo Maldini



1990, 1994, 1998, 2002



İtalya



M.Sanchis Martinez



1966



İspanya



M.Sanchis Hontiyuelo



1990



İspanya



Jean Djorkaeff



1966



Fransa



Youri Djorkaeff



1998, 2002



Fransa



Miguel Reina



1966



İspanya



Pepe Reina



2006, 2010, 2014, 2018



İspanya



Pablo Forlan



1966, 1974



Uruguay



Diego Forlan



2002, 2010, 2014



Uruguay



Nicolea Lupescu



1970



Romanya



Ionut Lupescu



1990, 1994



Romanya



Jan Verheyen



1970



Belçika



Gert Verheyen



1998, 2002



Belçika



Julio Montero Castillo



1970, 1974



Uruguay



Paolo Montero



2002



Uruguay



Roy Andersson



1978



İsveç



Patrik Andersson



1994, 2002



İsveç



Roy Andersson



1978



İsveç



Daniel Andersson



2002, 2006



İsveç



Anders Linderoth



1978



İsveç



Tobias Linderoth



2002, 2006



İsveç



Miguel Angel Alonso



1982



İspanya



Xabi Alonso



2006, 2010, 2014



İspanya



Jan Kozak



1982



Çekoslovakya



Jan Kozak



2010



Slovakya



Wlodzimierz Smolarek



1982, 1986



Polonya



Euzebiusz Smolarek



2006



Polonya



Cha Bum-kun



1986



Güney Kore



Cha Du-ri



2002, 2010



Güney Kore



J.Hernandez Gutierrez



1986



Meksika



Javier Hernandez



2010, 2014, 2018



Meksika



Vladimir Weiss



1990



Çekoslovakya



Vladimir Weiss



2010



Slovakya



Alexander Guimaraes



1990



Kosta Rika



Celso Borges



2014, 2018, 2022



Kosta Rika



Danny Blind



1990, 1994



Hollanda



Daley Blind



2014, 2022



Hollanda



Peter Schmeichel



1998



Danimarka



Kasper Schmeichel



2018, 2022



Danimarka



Mazinho



1990, 1994



Brezilya



Thiago Alcantara



2018



İspanya



Lilian Thuram



1998, 2002, 2006 Fransa Marcus Thuram 2022 Fransa Claudio Reyna



1994, 1998, 2002, 2006 ABD Giovanni Reyna 2022 ABD

- Aile boyu Dünya Kupası serüveni



Javier Hernandez, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda ailesinin 3. kuşak temsilcisi olarak Meksika Milli Takımı'nın formasını giydi.



Hernandez, babasından 24, büyükbabasından da 56 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı yakaladı.



Brezilya 2014 ve Rusya 2018'de de Meksika Milli Takımı'nda forma giyen Hernandez'in büyükbabası Tomas Balcazar 1954 Dünya Kupası'nda, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986 Dünya Kupası'nda milli takım adına mücadele etti.



- Babaları teknik direktör olanlar



Dünya Kupası'nda bazı futbolcuların teknik direktörlüklerini babaları yaptı.



Babalarının yönetiminde Dünya Kupası maçlarına çıkan futbolcular şunlar:



